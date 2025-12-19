剴剴案續審！ 開庭前找被告律師惹疑 兒盟：無串謀

台北市 / 綜合報導

剴剴案持續審理，昨(18)日傳喚多名證人。法官認為有3個可以救剴剴的黃金時期，但都錯失導致悲劇發生。其中前白姓執行長，面對關鍵問題跳針、迴避，甚至北區收養組長及督導，出庭前還去找陳姓社工律師，遭疑串證。對此兒盟回應，是要確認當時作證內容，無干預司法或串謀意圖。至於剴剴生母，日前還以被害人母親身分，聲請犯罪被害人補償金，遭北檢駁回。

聲援民眾說：「下架兒盟下架兒盟。」剴剴案再開庭，戰士們依舊不缺席，手舉標語海報發出怒吼。聲援民眾說：「如果妳的小孩被虐，你有什麼感想。」這次庭訊也傳訊多名證人，素顏馬尾大口罩，她是時任兒盟的白姓執行長，聲援民眾說：「下架兒盟下架兒盟。」

廣告 廣告

但她在庭上對於關鍵問題，不斷跳針迴避法官也怒了，像被問到為何不採取不預約訪視，她回答孩子放在他們那邊不想突襲，一晚掉三牙的離譜狀況，她說要繼續蒐集資料，強調是相信合作保母，我們要精進等用語，讓人聯想到她當時的發言。

時任兒盟白姓執行長(2024/3/12)說：「我們每一個細節都可以覺得，好像錯失我們可以再改進，但我們可能沒辦法為每一個細節，去解釋。」

但我們可能沒辦法為每一個細節，去解釋，從9月25日剴剴身上有瘀傷，一個月後精神萎靡，接著連掉3顆牙到死亡，3個可以救剴剴的時機點，全錯失導致悲劇發生，另2名作證的北區收養組長及督導，甚至在出庭前找了陳姓社工的委任律師。

非本案律師包盛顥說：「如果證人在法庭上的證詞，是經過討論或是刻意呈現，除了影響本案的審理，另外也有可能構成刑法偽證罪，如果犯罪屬實經判決有罪，最重可處七年有期徒刑。」

聲援民眾說：「重判。」對此兒盟回應，與被告律師聯繫，是要確認當時作證內容，絕無干預司法或串謀意圖，而剴剴的生母，日前竟以被害人母親身分，聲請犯罪被害人補償金，北檢認為她沒盡到母親的責任，甚至還衍生出後續遭虐致死，因此駁回申請。

原始連結







更多華視新聞報導

剴剴案引全民怒火 兒盟遭指「根本源頭」發3點聲明澄清

剴剴案一審宣判！劉彩萱遭判無期褫奪公權終身.妹18年

剴剴案一審宣判！劉彩萱遭判無期褫奪公權終身.妹18年

