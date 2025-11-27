剴剴案翻版？新北1歲兒安置疑遭受虐 額頭不明紅腫社工敷衍稱「蚊子叮」

新北市議員張維倩陪同幼童父母召開記者會，痛批安置機構淪為施虐溫床。張維倩提供

新北市土城1名1歲幼童，父母發生爭執時，家長以孩童生命威脅，社會局緊急將幼童安置於某安置機構，不料孩童母親收到機構傳來的照片時，發現小孩額頭有不明紅腫瘀傷，詢問之後，社工竟然辯稱「被蚊子叮」，敷衍態度如「剴剴案」翻版，新北市議員張維倩也召開記者會痛批，安置機構淪為施暴溫床。

據了解，這名去年11月出生的男嬰，是土城1對年輕夫妻所生，由於早產2個月，撫養過程格外辛苦，但在父母細心照料下逐漸健康成長，近期才歡度1歲生日；不料，父母近日因故在電話中發生爭吵，母親一時情緒失控，竟拿小孩生命威脅，聲稱「從早到晚都沒有餵小孩」，並揚言有不利的動作。

父親聽聞後趕緊回家並報警處理，家防中心社工獲報到場後，16日即決定對幼童緊急安置，並安排1週5次的高密度訪視，但在上週五（21日），孩童接受安置第5天，母親收到社工回傳的照片時，發現額頭有2大片不明紅腫瘀傷，詢問社工後，竟稱「被蚊子叮到」，更辯稱可能是衣服摺線壓到所導致。

幼童母親詢問傷勢，社工竟稱蚊子叮，敷衍態度如剴剴案翻版。張維倩提供

為了還原過程，幼童母親詢問是否有相關監視器畫面，該名社工詢問後，稱機構監視器拍到幼童扶著欄杆站立時，因左搖右晃不上撞到頭部受傷，但當她表示要提報到台大兒保中心急診驗傷時，社工又改口沒看到監視器，只有手機錄影，並對受傷原因交代得含糊不清。

社會局表示，目前尚未釐清幼童傷勢的原因，但為維護孩童權益，已在發現傷勢後第一時間送醫，並轉換照顧者，傷勢成因由台大兒保醫師團隊評估，若確實有照顧不當的情況，家防中心將即刻對照顧者提出獨立告訴。

而幼童雙親今（27日）下午也在新北市議員張維倩陪同下日開記者會，張維倩痛批，孩童送安置反遭虐待，原本是為了保護孩子才送到合格安置處所，不料不到10天就被發現頭部、眼睛與手臂多處瘀青，「安置機構淪為施暴溫床」如「剴剴案」翻版，要求社會局應立即徹查、明確究責，避免悲劇重演。



