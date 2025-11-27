剴剴案翻版？新北1歲童送安置全身傷 母心痛提告

一歲男童送安置後僅10天就傷痕累累，母親帶孩子去驗傷並提告。示意圖，廖瑞祥攝



新北市1歲男童「剴剴」遭劉姓保母姊妹虐死，引發社會關注；民進黨新北市議員張維倩今天（11/27）又接獲一名母親控訴，1歲孩子16日因家庭糾紛被送安置，不料僅10天就被發現頭部、身體多處瘀青紅腫，社工起初宣稱監視器拍到孩子自己撞傷，25日又改口沒看監視器畫面。這名母親不捨地說，事發後孩子變得呆滯畏縮，社會局把孩子接走，她也不知去向，呼籲政府應徹查究責，避免悲劇重演。

張維倩今天陪同男童家屬召開記者會，質疑孩子被送安置反而遭虐待，安置單位照顧疏失，社會局監督失靈，這名孩子因為家屬家庭糾紛，被送去合格安置處所照料，卻造成令人心碎的結局，社會局應立即徹查、明確究責，避免重蹈悲劇。

廣告 廣告

男童母親在記者會上一度情緒失控，她表示，16日凌晨1時多將孩子交給社工前5分鐘，她才幫孩子換過尿布，當時孩子並無濕疹或任何外傷，也無紅腫、尿布疹等。之後她每天打給社工確認孩子狀況，社工總是回覆「很健康、一切良好」。

媽媽提到，18日社工傳來的照片中，孩子額頭出現紅腫，社工僅說是「蚊子叮咬」，但身為母親，她很清楚孩子的皮膚，那根本不是蚊子咬造成；24日再看照片，孩子額頭出現瘀青，她追問社工是否看過監視器，社工說監視器顯示是寶寶自己撞傷。

這名媽媽察覺異狀，25日上午告訴社工說要帶孩子去台大就醫驗傷，社工晚上來電改口承認沒看過監視器，26日她帶著孩子去驗傷，發現寶寶眼神呆滯、畏縮，且逗他也不會笑，決定提告。

張維倩認為，安置機構的照顧者沒有保護好孩童，且涉及虐童；社會局有責任照顧好安置兒童，不該讓家長提心吊膽，家長現在甚至不知道孩子被換到哪個機構安置。她要求，社會局應說明細節與責任歸屬，給家屬和社會大眾一個完整的交代。

據《聯合新聞網》報導，社會局表示，家防中心安置此個案後採一周五次高密度訪視，發現孩子傷勢後，社工立即帶孩童就醫並轉換照顧者；目前仍在釐清造成傷勢的原因，若確實有照顧不當，將對照顧者提出告訴。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

怎麼撞的？小客車變鐵球 國道7車追撞慘況曝…6人送醫

誇張！疑台灣人戲謔稱香港「你們也有101煙火」 國內外網友狂砲

涉疏失害死剴剴！社工陳尚潔否認知情 證人曝她來電：說額頭有瘀青