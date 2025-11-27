剴剴案翻版？ 新北1歲童送安置竟「全身是傷」

新北市一名1歲男童因父母吵架被送往緊急安置，幾天後媽媽收到社工傳來的照片，發現孩子額頭上有兩處瘀傷，當下詢問後，社工給出的理由包括「被蚊子叮到」、「牛仔衣服縫線壓到」，後來又改口解釋「有看到監視器，是撞到床邊欄杆」。直到媽媽堅持驗傷，社工又改口表示無法提供監視器，受傷原因仍在調查中。看到孩子身上多處瘀青、濕疹，媽媽難以接受，痛批社工扯謊，直言此事猶如剴剴案翻版。

夫妻吵架「男童送安置」 社工回傳照片「都是傷」

16號新北市土城一對夫妻吵架，情緒激動出現不當言行，一歲大的男童才被送到安置機構。過幾天，媽媽收到社工傳來的照片，發現孩子額頭有兩處瘀青紅腫，當下詢問社工得到的回覆是「被蚊子叮」或「牛仔衣服縫線壓到」。

社工三度改口男童傷勢原因 母批如剴剴案翻版

相隔幾天再見面，孩子全身多處瘀青、濕疹，讓媽媽難以接受，想查看監視器，社工卻掛保證說已經看過，並稱孩子是自己撞到床邊欄杆。

廣告 廣告

1歲童身上多處瘀傷及濕疹。圖／台視新聞

直到媽媽提出要到醫院驗傷，社工才打電話道歉，並再次改口稱沒看到監視器是手機錄影，男童怎麼受傷仍需調查。對於社工三度改口扯謊，媽媽痛批此事猶如「剴剴案翻版」。

社工三度改口扯謊，媽媽痛批此事猶如「剴剴案翻版」。圖／台視新聞製圖

男童瘀傷初判因撞擊 社會局：要判斷是否搖床撞到

事後，媽媽帶著男童到醫院驗傷，醫生初判瘀傷是撞擊所造成的。新北市社會局家防中心主任許芝綺表示，「若確實有照顧不當的情事，將對照顧者提出獨立告訴，捍衛孩童的權益。」

新北市社會局則表示，孩子本身有異位性皮膚炎，皮膚敏感，至於撞擊造成的瘀傷，仍需判斷是否為搖床撞到。

醫生初判瘀傷是撞擊所造成的。圖／台視新聞製圖

據調查了解，當事位於台北的一對一安置機構，之前的照顧紀錄良好；只是社工三度改口、扯謊，看在父母眼裡像是敷衍隱瞞，男童是否遭到不當對待，仍待調查結果出爐。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

新北市／黃于臻、黃聖權 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

重申「不排斥承擔」李四川回應2026新北選戰、談蘇巧慧與黃國昌

曝蘇巧慧鼓勵選到底！黃國昌：若新北男主角不是我 跳第1線大力輔選

不只台中有毒雞蛋！ 「這縣市」流入1萬顆、4600顆已下肚