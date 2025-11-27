剴剴案翻版？新北1歲童頭部身體瘀青 家長提告安置機構虐待

新北市又發生安置幼兒疑似遭不當對待案，市議員張維倩今陪同當事幼兒家長舉行記者會。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市男童「剴剴」在台北市遭虐死案今(27)日再度開庭，而新北市又發生安置幼兒疑似遭不當對待案。市議員張維倩今陪同當事幼兒家長舉行記者會，幼兒母親哽咽淚訴，1歲兒子在11月16日被接走安置，不到10天就有頭部、身體多處瘀青紅腫，社工稱查看監視器是孩子自己撞傷，25日坦承其實沒看監視器。幼兒母親哭訴，24日孩子被重新安置至今，家長無從得知現況。

幼兒母親指出，孩子16日凌晨1點多交給社工前5分鐘，她幫孩子換過尿布，孩子並無濕疹或任何外傷，18日社工傳來的照片中，孩子額頭有紅腫，社工聲稱是蚊子咬，但身為母親，她清楚這並非蚊子咬；24日又發現孩子額頭瘀青，追問社工，對方聲稱經查監視器畫面是孩子自己撞傷，她再三向社工求證、表示「現在只能相信你」，社工也再三確認確實看過監視器。

這名母親覺得不對勁，25日上午致電社工表示要帶孩子去台大就醫驗傷，社工當天晚上9點許來電坦承其實沒看過監視器；翌日早上11點半在台大急診室，她時隔10天再見孩子，卻發現原本愛笑活潑的孩子眼神呆滯、怎麼逗都不笑，身上傷勢遠比照片中多，今日凌晨2點半已報警提告。

至於是什麼樣的安置機構，張維倩表示，社會局只願透露是大台北地區的機構、領有合格證書的照顧員採一對一照顧；張說，社會局有責任照顧好安置兒童，而非讓家長成天提心弔膽，發生如此事件，是否未盡稽查、督導之責？如今家長也不知孩子被換到哪個機構，記者會也邀請社會局列席說明，但對方回拒；擔憂此案成為剴剴案翻版，懇請大眾關注安置機構安全性與各項安全監督機制。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

