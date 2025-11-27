剴剴案翻版？1歲童送安置機構疑遭施暴 頭部等處瘀青畫面曝光

即時中心／潘柏廷報導

震驚全國的北市1歲男童「剴剴」遭劉姓保母姊妹虐待致死案，姊妹一審皆被判重刑外，國會更三讀修法通過虐童加重刑責的《刑法》第286條。豈料，現在又傳出虐童案件，民進黨新北市議員張維倩，就接獲一名1歲幼童本（11）月16日送往合格安置處所照顧，不到10天就被發現頭部、眼睛與手臂多處瘀青，疑似被照顧者施暴，於是今（27）日陪同家屬召開記者會呼籲社會局應立即徹查、明確究責，避免悲劇重演。

張維倩今日陪同受害家屬召開記者會，痛批「孩童送安置反遭虐待」的離譜狀況；她表示，家屬因家庭糾紛，為保護孩子才將1歲幼兒送至合格安置處所，未料11月16日進入安置，不到10天就被發現頭部、眼睛與手臂多處瘀青，令人心碎。張維倩議員呼籲社會局應立即徹查、明確究責，避免悲劇重演。

同時，張維倩指出，這名1歲幼童接受安置，卻在最安全的保護機構內遭照顧者施暴，16日被帶往安置處所，18日社工照片就出現額頭紅腫，24日更看到頭部與手部嚴重瘀青，家屬已經至台大醫院驗傷並提告。如今孩子原本開朗的笑容消失不見，只剩下對大人的懼怕，令他們非常痛心。

1歲孩童額頭瘀青。（圖／張維倩辦公室提供）。

另，張維倩也質疑，安置機構的照顧者明顯沒有做好保護孩童的基本責任，並涉及虐童行為，保護機構必須負起管理責任，「我們也要求社會局在選擇與評估安置機構時，更應強化審查與監督機制，確保施暴者不可能再從事任何兒少照顧工作，杜絕下一起兒虐事件」。

1歲孩童驗傷單出爐。（圖／張維倩辦公室提供）。

最後，張維倩強調，孩子臉部及身上多處出現嚴重濕疹，顯示在安置期間的照顧不足，要求社會局針對疏失細節、責任歸屬、監督機制等問題做出清楚說明，給家屬與社會大眾一個交代。

