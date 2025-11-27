剴剴案翻版? 1歲童送安置機構臉部紅腫瘀青 社工:被蚊子叮

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

剴剴案今天（27）開庭審理，法院傳喚當時負責訪視的陳姓社工，沒想到新北市疑似也傳出虐童。有一名媽媽將一歲幼童送到安置機構，沒想到卻從社工傳來的照片中，發現孩子臉部紅腫瘀青，怒控安置機構虐童，但讓家長最不能接受的是，社工竟稱孩子的傷勢，是蚊子叮咬造成。

嬰兒床上白白胖胖的小寶寶，玩著手上玩具，笑咪咪看著眼前的媽媽，這一幕真的融化了家長的心，只是沒想到，把孩子送去安置機構後，竟變成這副模樣。額頭上兩大塊瘀青，眼睛下面也受傷，下巴、臉頰處紅腫，這些傷勢，在小寶寶白嫩的皮膚上格外顯眼，媽媽心碎指控，兒福機構疑似涉及虐待。孩童媽媽：「全...全身是傷，傷勢比照片還多，然後我寶寶平常是一個很愛笑的，然後現在他眼神都變得很呆滯。」新北市這對夫妻，日前才歡慶小寶貝1歲生日，不料夫妻吵架，妻子一時憤怒，拿孩子威脅說從早到晚都沒有餵小孩，丈夫報警後孩子被送到安置中心。安置第五天，收到社工傳來的照片，卻發現孩子有多處傷勢，一開始詢問社工，還說是被蚊子叮咬造成。

剴剴案翻版？1歲童臉部紅腫瘀青 社工竟稱「被蚊子叮」

剴剴案翻版？1歲童臉部紅腫瘀青 社工竟稱「被蚊子叮」（圖／民視新聞）孩童媽媽：「社工就回覆我說，那個傷勢是蚊子叮，寶寶從出生到現在都是我貼身照顧的，我很清楚他的皮膚反應，他也有被蚊子叮過，我就說那個不太像蚊子叮。」民進黨新北市議員張維倩：「社會局把孩子帶走該盡的責任，該好好保護的地方，他們應該要好好的來做，而不是讓家長還要整天提心吊膽。」孩子驗傷後，醫生初步研判傷勢是因為撞擊造成。家長轟社工一問三不知，想把孩子的傷勢輕描淡寫帶過。新北市社會局家防中心主任許芝綺：「安置孩童後以一週五次，高密度的一個訪視頻率關切，社工也在發現孩童傷勢後，立即將孩童帶往醫院就診。」

剴剴案翻版？1歲童臉部紅腫瘀青 社工竟稱「被蚊子叮」

剴剴案翻版？1歲童臉部紅腫瘀青 社工竟稱「被蚊子叮」（圖／民視新聞）看到孩子傷痕累累的模樣，爸媽心也碎了滿地，只希望調查結果能盡快出爐，給一個交代。

《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

