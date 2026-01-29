剴剴案被告再加一！女社工涉偽造文書 北市府函送北檢

陳尚潔案爆出新被告。（圖／翁靖祐攝）

剴剴案二審於日前審結，高等法院駁回上訴，維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年的重判。兒盟社工陳尚潔也因為本案涉嫌過失致死遭到北檢起訴，目前由台北地院審理中，台北地院今日（1月29日）開庭，傳喚北市社會局婦幼科粘姓科長，她於庭上證實另名社工林心慈涉及違造訪視記錄，目前正由台北地檢署偵辦中。

台北地院今日傳喚北市社會局婦幼科粘姓科長，她於庭上提到，先前作證的社工林心慈疑似偽造訪視紀錄，北市府也曾針對此案召開調查會議。林心慈當時曾說，訪視時未曾看到凱凱頭上有瘀青，與本案被告陳尚潔訪視紀錄稱頭上有瘀青不同，疑似涉及偽造文書，目前全案已經交由台北市政府政風室函送檢方偵辦。

針對此部分，北檢也證實林心慈為新增被告，目前已經分案，交由檢察官偵辦其是否涉犯偽造文書。原定今日開庭時，要訊問陳尚潔不過因為其委任律師主張偵訊時受到不正訊問等，因此聲請調取相關資料，在此前不能詢問被告，因此合議庭諭知於2月23日提示證據，並訊問陳尚潔。

