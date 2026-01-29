剴剴案被告+1！訪視員涉偽造訪視紀錄 政風處函送檢方

台北市 / 綜合報導

男童剴剴被劉姓保母姊妹凌虐致死，再爆出案外案！被過失致死罪起訴的陳姓社工上 週 開庭時，法院傳喚居托中心林姓訪視員，但他的訪視紀錄日期兜不攏，也明顯和陳姓社工的有差異，今(29)日出庭作證的社會局婦幼科長，證實已由政風處函送，檢方也已經將林姓訪視員，依偽造文書罪列為被告偵辦。

戴著口罩走下車，快步走進法院不發一語，兒福聯盟陳姓社工，疑似為了躲鏡頭，提早一個多小時抵達北院。「剴剴戰士」團體說：「拒絕捐款兒福聯盟。」

不過剴剴戰士們，早就集結法院高喊口號，陳姓社工涉嫌偽造訪視記錄。

29日北院再開庭，傳喚社會局科長作證，沒想到卻意外證實，剴剴案再爆出案外案，上周出庭作證的，文山居托中心林姓訪視員，表示每個月會訪視一次，保母劉彩萱和剴剴，不過被發現訪視紀錄中，照片是2023年9月22日，報告卻是9月26日期兜不攏，而9月25日訪視的陳姓社工，報告上紀載剴剴頭上有瘀青，但林姓訪視員報告中卻沒有，內容差異大也被列為被告，依偽造文書罪偵辦。

剴剴戰士志工Apple說：「因為我是兩個孫子的阿嬤，我今天站出來是希望說，哪一天我眼睛一閉，我們的社會還是這麼亂，不管是什麼團體，都是要站出來守護我們的兒少。」

檢察官也在庭上證實，北檢針對林姓訪視員，已經分他字案偵辦，剴剴案相關被告再多一人，而陳姓社工出庭仍不認罪，辯護律師也針對這點，強調陳姓社工並非主責社工，且沒有醫學背景，無法察覺剴剴傷勢異狀。

記者VS.劉姓保母姊妹(2025)說：「還是不認罪嗎。」劉姓保母姊妹二審，日前駁回上訴維持原判，如今訪視員作證社工案，自己卻成案外案，究竟是否失職要一一調查究責。

