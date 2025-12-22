剴剴案辯論！審判長拷問惡保母「為何傳那麼多照片」 劉彩萱回答驚呆旁聽席

涉虐死剴剴的主嫌劉彩萱，上訴高院拚輕判。李政龍攝



惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死男童剴剴，一審遭重判無期徒刑、18年。高院今天辯論，審判長廖建瑜拷問具有保母資格及出身高職幼保科的姊妹，「有學過怎麼管教未滿2歲的孩子嗎？」兩人竟都回答沒有。廖加碼問劉彩萱，「為什麼要傳那麼多張綁縛A童（剴剴）的照片給劉若琳看？」她回答，「沒有特別想法，純粹『分享』照片而已。」旁聽民眾不禁發出「蛤！」一聲。

調查指出，1歲10個月的男童「剴剴」透過兒福聯盟轉介，於2023年9月1日改由兒盟合作保母劉彩萱接手照顧，但劉彩萱姊妹卻用慘無人道的手法凌虐剴剴，逼他「裸體」穿尿布、如「軍人般稍息」罰站，還下重手將他「對折塞水桶」，甚至弄斷4顆牙。剴剴經常整天被綁縛，只能吃剩菜剩飯打成的泥，時而加入燒焦物，凌虐115天後丟掉小命。

一審重判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年，檢方上訴要求重判劉若琳，兩姊妹則上訴要求輕判。

高院下午進行科刑辯論前，審判長廖建瑜依職權訊問，他先問劉彩萱「你有保母專業證照，有學到怎麼教未滿2歲的孩子嗎？有教怎麼『管教』嗎？」劉彩萱表示，印象中有教在幼兒飲食、行為部分要注意什麼部分，但沒教怎麼管教。

廖建瑜轉頭詢問畢業於高職幼保科的妹妹劉若琳「那你呢？」劉若琳大聲表示「沒學到。」兩姊妹身為幼保專業人士，回答讓在場民眾感到不可思議，發出了好大一聲「蛤」。

惡保母妹妹劉若琳稱，沒學過如何管教未滿2歲小孩。李政龍攝

廖建瑜繼續問劉彩萱，「為什麼讓A童在廁所吃飯？你帶的其他小孩有在廁所吃飯嗎？」她強辯說，剴剴原本也是在客廳吃飯，但他出現彈飯、嘔吐等行為，由於她還帶著另一個正在學爬、學走的小孩，因為自己「貪圖方便」，才帶剴剴去廁所吃飯。

廖建瑜緊接著問說「為什麼要傳送綁縛A童的照片給劉若琳？你傳了那麼多次、好多張，理由到底是什麼？」劉彩萱淡淡地說，她其實沒有特別想法，只是和劉若琳互動很頻繁，純粹「分享」照片而已。現場滿滿旁聽的「剴剴戰士」聽到「分享」兩個字，當庭發出噓聲。

廖建瑜進一步問劉彩萱說，她曾供稱A童有自傷、撞頭的狀況，是否有曾經跟兒福聯盟反映？劉彩萱吐露，有跟兒盟陳社工反映過，她指證歷歷地說，社工陳尚潔當時告訴她「可以再觀察」。

廖建瑜再問，「剴剴曾左臉受傷，但你否認是你做的，左臉受傷這部分也有告訴社工嗎？」劉彩萱表示，剴剴第一次受傷是在公園鐵架上，受傷幾次她已經不記得了，但她堅稱有跟陳社工反映過。

負責剴剴出養的兒盟社工陳尚潔（白帽者），聲稱是保母想再試一試養剴剴。資料照。廖瑞祥攝

