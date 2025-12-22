剴剴案辯論！檢方秀照片被拒 民眾淚罵惡保母：心理變態、敢做不敢當

劉彩萱到高院出庭，被問到覺得國民法官判決不公嗎?她一語不發。李政龍攝



男童「剴剴」慘遭兒盟合作保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，一審重判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年。高院今天進行言詞辯論，檢察官用簡報檔秀出剴剴遭綁罰的淒慘照片，遭律師質疑違反兒童權益而取消。旁聽民眾痛罵惡保母「敢做不敢當」，多人噴淚直斥「為什麼不能呈現照片？他死了…不要再污辱他。」

劉彩萱中午休息還押時，記者問她，不承認虐死剴剴嗎？是否質疑國民法官亂判決？劉彩萱不發一語，劉若琳用手摀臉，也未對媒體提問發表意見。

廣告 廣告

調查指出，1歲10個月的男童「剴剴」透過兒福聯盟轉介，於2023年9月1日改由兒盟合作保母劉彩萱接手照顧，但劉彩萱、劉若琳姊妹卻用慘無人道的手法凌虐剴剴，逼他「裸體」穿尿布、如「軍人般稍息」罰站，還下重手將他「對折塞水桶」，甚至弄斷4顆牙。剴剴經常整天被綁縛，只能吃剩菜剩飯打成的泥，時而加入燒焦物，凌虐115天後丟掉小命。

劉彩萱、劉若琳涉虐死「剴剴」，一審國民法官判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年，寫下兒虐案司法最高紀錄，檢辯上訴二審再戰。

惡保母妹妹劉若琳到高院出庭，拒絕發言。李政龍攝

高院今天開庭辯論，合議庭諭知因為法規關係，命檢辯應稱呼剴剴是「A童」。

告訴代理人、剴剴阿嬤的委任律師林帥孝痛陳，劉彩萱在一審最後才認罪，但她根本沒有全部坦承，而且委任律師仍然爭執說，劉彩萱在剴剴死前仍然有餵牛奶。

他逐一說明剴剴的慘況，包括劉彩萱曾在對話嗆聲「我有修理他」、「怕又失手打昏他」，劉若琳則冷血說「要揍啊」，都可以證明凌虐的事實；他接著秀出照片證明剴剴在寒冬竟只穿尿布，用軍人稍息般姿勢罰站。他說，剴剴才一歲多，除非恐慌，不然怎麼可能長時間維持同樣姿勢？他更舉出惡保母的囂張說法，劉彩萱說「我ㄤ說，讓他站一整天太久了」、「等一下我洗澡，他又要站到我睡著…」、「躺在房間他就乖乖讓我綁…」

林帥孝說，一審判決根本沒有違反經驗和論理法則，劉若琳也沒盡到保護義務，她不但一起加入處罰剴剴，還主動告訴劉彩萱「他今天很假先」、「欠揍」、「白天不要讓他躺」、「他有政府認證（是沒人管的出養小孩）」…他強調兩人上訴根本沒有理由，要求法院駁回上訴。

隨後輪到高檢署檢察官馬中人論告，她為了詳細說明剴剴遭到何種凌虐，在簡報檔中臚列多張剴剴被綁縛的相關照片，包括剴剴頭部、眼睛被罩住，還被塞進一處小角落；劉彩萱並將剴剴綁在小凳子上，最後小凳子的卡損壞掉，剴剴則無助坐在地上；她甚至將剴剴用大毛巾綁在廁所。

簡報檔原本採取同步公開投影，但律師馬上抗議登照片違法，在合議庭折衝下，最後選擇僅讓合議庭法官、律師看簡報。

在場民眾發現慘痛事實，對法院的裁定相當不滿，痛罵惡保母「心理變態」，在旁聽席質疑在法庭為什麼不能呈現照片事實？質疑惡保母「敢做不敢當」，現場多位民眾都暴哭，有民眾大聲說「他（剴剴）死了…他有名字…不要再污辱他了」

更多太報報導

剴剴之死燒社工！ 兒盟前執行長被問「有無疏失」這樣答 法官怒：一直在找理由

剴剴之死！第一個實地晤談的兒盟督導超心痛 淚曝惡保母的3個「假訊號」

獨家／超荒謬！剴剴案再爆兒盟涉「串證」 2主管出庭前先找陳尚潔「委任律師」