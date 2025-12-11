剴剴案震撼彈！兒盟高層竟改口挺涉案社工陳尚潔

1歲男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案持續審理中，負責訪視的兒福聯盟社工陳尚潔因涉嫌10項疏失被起訴過失致死。台北地院今（11日）再開庭，傳喚急救醫師、兒盟副處長及督導作證，其中督導江怡韻當庭翻供挺陳尚潔，引發法官強烈質疑。

惡保母劉彩萱、劉若琳虐死剴剴一案目前仍未定讞。

據檢方的指控，劉氏姊妹以綑綁、塞水桶、毆打、餵食燒焦廚餘等殘忍手段虐待剴剴，一審分別判處無期徒刑及18年徒刑，目前高院審理中，涉案的社工陳尚潔被檢方指控，明明知道剴剴受傷，卻向外婆稱劉彩萱「非常有愛」，甚至在剴剴死後造假訪視紀錄，導致男童錯失救援時機。

萬芳醫院急診室主治醫師黃聖心今天也出庭作證，表示在2023年12月24日凌晨剴剴送醫時體溫僅24度，到院前心跳呼吸已停止，她發現孩子身上有多處「幼童難以自行造成的傷勢」，在剴剴的耳後、生殖器、腹部都有多處瘀青傷口，她也表示急救時並無溢奶狀況，與保母姊妹聲稱「因溢奶越來越喘」的說法不符，加上保母疑似刻意將死因導向溢奶，因此向警方通報。

黃聖心今天也明確表示，剴剴掉了4顆牙，保母宣稱其中3顆是「磨牙」造成，這點「不太可能，因為磨牙只會磨到表層牙冠，不會造成牙齒從根部斷裂。」

兒盟副處長李芳玲今天作證時，坦言陳尚潔「確實有做得不好的地方，但不會說本案是陳尚潔個人的錯」、「陳尚潔當時負責約20件個案，她有詢問保母關於剴剴受傷原因，也追蹤就醫情況，換作其他社工，也只能做到這樣」，案發後兒盟友成立多個群組，「是為了內部溝通、更新對外回應訊息，以及討論如何補齊工作記錄」要求剴剴外婆保密，是為了避免前保母周女把事情鬧大，「因為當時謠言滿天飛，我們害怕外界誇張解讀」，她也坦言目前陳尚潔是被「留職停薪」兒盟並沒有懲處她。

但督導江怡韻的證詞則當庭引發震撼彈，在檢方偵查時，她確曾表示陳尚潔有「嚴重疏失」，但今天卻改口否認，表示：「不知道為何筆錄記成這樣」，前後完全不一的說法讓法官當庭怒斥：「你應訊完沒有看過筆錄並簽名嗎？這是對檢察官很嚴重的指控。」公訴檢察官對此表示，將調閱偵訊錄音來釐清真相。

今天也有出庭的涉案社工陳尚潔，則否認涉犯過失致死罪嫌，強調自己並不是剴剴案的「主責社工」，訪視「沒有發現剴剴身上有傷，並非明知而不作為，對於孩子的牙齒脫落問題，保母有告知她，但我沒有醫療專業，只能請保母帶剴剴就醫」。開完庭後她在親友護送下離開法院，數十名聲援剴剴的民眾則在法庭外怒喊：「草菅人命，下架兒福。」

