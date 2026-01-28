剴剴案驚悚內幕！惡保母姊妹「互傳虐照、恐怖對話」曝光：沒人可以救你

記者林盈君／台北報導

昨（27日），剴剴案二審宣判出爐，高院判處惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹，維持一審無期徒刑、18年徒刑，而判決書也隨之公開，內容揭露了劉彩萱、劉若琳姊妹，不但用殘忍方式虐待幼童剴剴，甚至還將凌虐過程拍照互傳，用來取樂之外，並用文字加以嘲弄，對話紀錄曝光後，瞬間引發眾人憤怒，其中包括「很想一巴掌轟給他死」、「我警告他，沒人可以救你，哭沒用」等。

剴剴虐童案引發社會關注，惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹遭重判。（圖／資料照）

據了解，剴剴遭虐死案件引發社會關注，國民法庭一審，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，本月27日，高院二審判決出爐，維持一審判決。二審法官認為，劉彩萱姊妹見剴剴無親屬前來、主管機關又未能發揮有效監督，便將剴剴視為宣洩情緒的工具，其生前遭受的凌虐、恐懼，連一般成年人都無法承受，還互相交換、評論虐童心得「取樂」，因此駁回上訴。

而高院也曝光劉彩萱、劉若琳姊妹的惡行，包括2人曾商量「如何避免社工發現傷勢」，甚至互傳剴剴受凌虐及捆綁的照片，內容包含剴剴遭電線、膠帶綑綁，以及脖子遭劃傷，姊妹倆還多次討論「虐待剴剴的內容」。其中某次，劉彩萱去洗澡前，將剴剴包裹成木乃伊，還稱「我警告他，沒人可以救你，哭沒用」，劉若琳則回覆「看起來還不錯」。

另外，劉彩萱還傳給妹妹劉若琳，稱「包起來讓他睡」，但因剴剴大哭，劉彩萱竟憤而逼迫剴剴「在廁所外面罰站」，還得意稱「我有修理他」，劉若琳回覆「回來我叫他脫鞋他居然踢我」，劉彩萱又回「要揍啊，這個不對要教，不然他會變本加厲，他就不敢踢我」，姊妹之間持續互傳「剛剛才被我揍完」、「愛哭超欠揍」、「被我狠狠的揍了一頓」、「看了就很想一巴掌轟給他死」等等。

二審法官認為，劉彩萱身為專業保母，本應以愛心、耐心培養孩童的安全感及信任感，卻見剴剴沒有家屬前來探視關懷、主管機關亦未能有效發揮監督功能，竟然利用自身優勢之權力支配關係，在剴剴沒有反抗能力、難以求援處境下，將剴剴視為宣洩情緒之工具。

短短3個月時間，不僅反覆、密集對剴剴施以非人道方式凌虐，凌虐方式五花八門，甚至將凌虐照片傳送給劉若琳，還彼此交換、評論虐童心得，不時夾雜嘲弄、辱罵之言語，從中獲得滿足，顯以大欺小、恃強凌弱，以虐取樂，實無從以剴剴有分離焦慮、不當行為等作為合理化其凌虐之藉口，因此劉彩萱上訴意旨其犯罪動機，是惡性循環下失控所致，亦非可採。

考量剴剴為未滿2歲之幼童，身體及心理上尚需依附於成年人，但生前最後3個月，卻遭受非人道方式密集凌虐，在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，身體及心理上，均經歷非常人所能承受的痛苦與折磨，最終被剝奪生命，其年幼心靈所產生的恐懼，當非一般成年人所能承受，遑論是未滿2歲的幼童，本於兒童權利公約所揭示兒童最佳利益原則，自應為不利劉彩萱2人之量刑評價。

原審於劉彩萱的科刑理由中，已具體敘明犯罪手段、所生損害均較過往案件嚴重，雖然其具有社會復歸可能性，可小幅度下修責任刑，仍無從撼動無期徒刑之上限，因此原審並未違反罪刑相當原則及平等原則。而就劉若琳部分，其犯罪情節重大，惟其參與程度較劉彩萱低，因此原審量處有期徒刑18年，並無任何裁量不當。

