剴剴案驚爆「案外案」！居托中心訪視員涉偽造紀錄 北市社會局證實了

記者林盈君／台北報導

剴剴案持續審理，本月27日，保母姊妹劉彩萱、劉若琳姊妹，上訴二審遭駁回，維持原判。時任兒福聯盟社工陳尚潔，因出現重大疏失，且疑偽造訪視紀錄，被依過失致死等罪嫌起訴，今（29日）上午，北院再度開庭，卻意外爆出「案外案」，北市社會局證實，於上次作證的文山居托中心訪視員林女，疑似涉嫌偽造訪視紀錄，對此，北市府也開了調查會議，目前已由政風室函送檢方偵辦。

剴剴案驚爆出現「案外案」，居托中心訪視員疑涉嫌偽造訪視紀錄。（圖／翻攝畫面）

據了解，北院今開庭審理剴剴案，北市社會局婦幼科粘姓科長指出，依據規定，婦幼科轄下設有文山居托中心，訪視員也要進行訪視作業，且必須每7天上傳訪視紀錄，但林女於上次出庭作證時，說法卻與社工陳尚潔的說法相悖，2人針對剴剴「頭部是否有瘀青」，說詞完全不同，懷疑林女疑偽造訪視時間，因此經討論後，交由政風室函送檢方偵辦。

回顧案情，時任兒福聯盟社工的陳尚潔，理應定期訪視個案，但期間剴剴渾身傷、也營養不良，陳女卻沒警覺有異狀，也沒提高每月至少一次的訪視頻率。另外，陳女每次訪視前，都會先通知保母劉彩萱，已違反衛生福利部的訪視指引，見到剴剴身上有瘀青，卻聽信保母「跌倒」的說法，顯然有重大疏失。

檢方查出，剴剴過世後，陳女疑整理期間與保母的對話紀錄，以及增補、修改先前漏載的訪視報告。而對於剴剴傷勢，陳女一律以「保母」說詞卸責，但陳女未察覺剴剴身上出現問題，身為剴剴唯一的求助窗口，顯然有怠忽職責之嫌，甚至隔絕剴剴外婆等家屬的關懷，檢方認為陳女隱匿證據、干擾辦案，去年8月間，依過失致死、偽造文書罪嫌將她起訴，並建請法官從重量刑。台北地院持續審理中。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

