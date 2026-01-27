「剴剴案」二審判決出爐 保母姊妹維持無期徒刑、18年徒刑

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

1歲男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳殘忍虐待致死，一審國民法庭認定2人以虐取樂，判決無期徒刑、18年徒刑，2人提起上訴，今(27)日二審判決上訴駁回，維持一審宣判，可上訴。

愷愷2023年8月經由兒福聯盟媒介，自9月起交由劉彩萱照護，兒福聯盟則每日支付1000元酬勞，但據檢方指出，姊姊劉彩萱2023年9月起，長達115天都在虐待剴剴，導致其身亡，而妹妹劉若琳知情卻未阻止，形同共犯。一審國民法官判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑，2人不服上訴，主張程序不公、量刑過重，家屬則請求二審加重劉姓姊姊刑度。

而劉彩萱在二審最後陳述時，向合議庭鞠躬道歉，表示會積極談和解、賠償，劉若琳則未表示意見。今日高等法院宣判，劉彩萱、劉若琳上訴駁回，維持無期徒刑、18年徒刑。可上訴。

