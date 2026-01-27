剴剴案》二審宣判 惡保母姐妹維持原判

涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱(右二)、劉若琳(左二)。(資料照，記者張文川攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，全案隔年3月才曝光，震驚各界；台北地院國民法官庭將劉彩萱重判無期徒刑，創下虐童案史上最重刑紀錄，劉若琳判18年徒刑，全案可上訴；高等法院今上午9時30分宣判，高院合議庭駁回上訴，劉彩萱、劉若琳上訴駁回、維持原判。

北院一審判決指出，劉彩萱、劉若琳姊妹皆為專業保母，自2023年9月4日至12月23日晚間剴剴送醫為止，先由劉若琳以不明物體刮傷剴剴的頸部，再由劉彩萱以徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、從後推倒撞地等方式傷害剴剴，並以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式，限制剴剴的行動自由，劉彩萱還同時拍照傳送給劉若琳。

劉彩萱命令剴剴裸體僅穿尿布罰站、洗冷水澡、在廁所內灌食不足每日營養需求的隔夜菜，姊妹並曾將剴剴綑綁後放入桶子裡，以裸體僅著尿布躺臥在地上、不得變換姿勢。

劉彩萱、劉若琳見剴剴日益瘦弱且有外傷，均未積極帶他去就醫治療，終致剴剴營養不良、身體衰弱，全身至少42處虐待性傷勢，還得了憂鬱症，終至於同年12月24日凌晨因低血容性休克死亡。國民法官庭批評劉彩萱「以虐取樂」，判無期徒刑，劉若琳乃共同正犯，判刑18年。

高院在上個月22日召開言詞辯論庭時，吸引婦女團體、民團和關心此案民眾等上百人到庭，擠爆最大的專一法庭，「時代力量」黨主席王婉諭、藝人郁方等人均到場旁聽，被害人家屬均未出庭。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

