剴剴案「以虐取樂」惡保母二審維持原判 林月琴說重話

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林月琴今(1/27)表示，剴剴案二審結果稍早出爐，維持一審判決，而每次判決出爐時，她都會問自己，努力是否已足夠，也一直問政府，如何別再讓兒虐發生？自己也為此堅持要立法《兒童托育服務法》，她說，若無法為安置兒童把關、給他們安全的「照顧品質」，那政府就是失職，這也是自己不會退讓的堅持。

男童剴剴生前遭惡保母劉姓姊妹施虐，資料照，翻攝畫面

2023年台灣發生惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10個月大的男童剴剴，包括毆打、推倒撞地、灌食隔夜菜、洗冷水澡、裸體僅穿尿布罰站、躺臥在地不得變換姿勢，在歷經3個月後，剴剴全身至少42處虐待性傷勢，最終休克致死，此案震驚全台。台北地院國民法官庭一審認定兩人以虐取樂，判決劉彩萱無期徒刑，共同正犯劉若琳判刑18年，高院合議庭今二審維持原判。

林月琴表示，每當判決出爐，都會問自己，現在的制度有變好嗎？自己努力的夠嗎？台灣有沒有記取教訓？不管是剴剴案、還是自己接獲無數有關不當對待的案件，她一直在問政府的，就是如何不再讓兒虐發生？同時也一直在立法院努力。

林月琴指出，這也是為什麼自己會不斷地開記者會、協調會及堅持要立《兒童托育服務法》的原因，身為社福與兒少立委，這是她進立法院一定會完成的事情。

林月琴說，在上周的《兒托法》黨團協商、甚至之前的每一次審查，自己都一再堅持，要運用保母來做安置的評估基準、包含保母品質審查與監督機制強化、且要求全天候安置的居家托育人員都要接受專業教育訓練，以確保受安置兒童的權益，政府要做好最前面的「把關」，才能預防替代性照顧期間的不當對待。

林月琴說，若沒有辦法為安置兒童把關、給予安全的「照顧品質」，那政府就是失職，這也是自己不會退讓的堅持。

林月琴表示，今天的宣判並不是結束，司法是在懲罰犯人，但更重要的是，每一個孩子都是我們的寶，讓孩子平安長大，也都是政府和我們的責任，完善制度、補齊缺口、讓憾事不再發生，自己會繼續努力。

