「剴剴案」保母姊妹今二審辯論終結 宣判日期出爐了

保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌虐死一歲男童「剴剴」，一審分別遭判無期徒刑、18年徒刑，案經上訴，高等法院經審理，預定於今（22）天辯論終結，並定宣判日。根據《民視新聞網》掌握，宣判日期將訂在明（2026）年1月27日上午9時30分。劉彩萱今在庭上哽咽落淚，向合議庭3名法官鞠躬，表示會請律師和家屬談賠償，並盡她能力所及賠償家屬。





兒少團體指出，時代力量主席王婉諭、藝人郁芳今上午8時30分就到高院庭外，一同聲援剴剴案。台北101董事長賈永婕原來也說要出席，後取消。



台北地院國民法官法庭一審判決指出，劉彩萱、劉若琳自2023年9月4日起至同年12月23日晚間10時許止，接續在劉彩萱居家托育地及居所、劉若琳居所內，先由劉若琳刮傷剴剴頸部；後由劉彩萱以徒手、持物品毆打、捏拉剴剴耳朵、自剴剴身後推倒撞地，以毛巾綑綁、口罩蒙眼限制剴剴行動，同時拍照傳送給劉若琳，及命剴剴裸體僅著尿布罰站、以冷水洗澡、在廁所內灌食隔夜菜等行為凌虐剴剴。台北地院認為，2人犯罪動機是以虐取樂，惡性重大，又沒有與家屬和解，依成年人對兒童故意犯妨害自由而凌虐致人於死罪重判2姊妹。剴剴保母劉彩萱重判無期徒刑、褫奪公權終身；胞妹劉若琳重判18年。



檢方認為劉若琳科刑18年過輕，提起上訴；被告劉彩萱、劉若琳2人對一審判決不服也提上審，案件由二審高院審理。





