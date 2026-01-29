剴剴案！保母姊無期.妹判18年 法院續審社工疏失

台北市 / 綜合報導

1歲男童剴剴被劉姓保母姊妹凌虐致死，兒福聯盟陳姓社工，也被依過失致死等罪嫌起訴，北院今(29)日第五度開庭審理，原先傳出要傳喚剴剴外婆出庭作證，但最後只有律師到庭，另外台北市社會局婦幼科長也以證人身分出庭，說明訪視員的訪視規則，同時證實上回作證的林姓訪視員，因為訪視日期兜不攏，涉嫌偽造訪視紀錄，被函送檢方偵辦，也讓剴剴案再爆案外案。

戴著口罩走下車，不發一語快步走進法院，兒福聯盟陳姓社工，第五次出庭為了避開媒體，以及聲援剴剴的團體，還特別提早一個多小時抵達。「剴剴戰士」團體說：「拒絕捐款兒福聯盟。」

廣告 廣告

不過剴剴戰士們，早就集結法院前高喊口號，要求法官重判陳姓社工，今日北院再開庭，傳喚台北市社會局婦幼科長粘羽涵，說明居托中心訪視規則，她表示台北市原則上採不預約訪視，但社工辯護律師質疑，法規內有記載需要先預約，科長強調113年後已修改，且已是台北市施行已久的慣例，才能檢視保母真實狀況，而剴剴外婆原先傳出將出庭作證，最後則是由律師代為到庭，而科長也證實前次出庭作證的，文山居托中心林姓訪視員，因為訪視日期兜不攏，疑似也偽造訪視紀錄，被函送檢方另案偵辦。

剴剴戰士志工Apple說：「因為我是兩個孫子的阿嬤，我今天站出來是希望說，哪一天我眼睛一閉，我們的社會還是這麼亂，不管是什麼團體，都是要站出來守護我們的兒少。」檢方認為陳姓社工失職，且疑似在案發後，還與保母建立群組串證，日前列出10大疏失，包括沒通報兒虐，拖延傳送訪視照片給家屬，以及製作不實訪視紀錄等，但陳姓社工冷回，自己不是主責社工要負什麼責。

記者VS.劉姓保母姊妹(2025)說：「還是不認罪嗎。」27日劉姓保母姊妹，被高院駁回上訴維持一審判決，劉彩萱無期徒刑劉若琳18年徒刑，剴剴無辜生命被凌虐致死，法院持續抽絲剝繭，追查悲劇幕後真相。

原始連結







更多華視新聞報導

劉姓保母姊妹虐剴剴案 二審1/27宣判

「剴剴案」惡保母判無期徒刑、18年刑 保母姊妹、檢方均提上訴

「剴剴案」二審判決出爐 保母姊妹維持無期徒刑、18年徒刑

