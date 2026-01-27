剴剴案》惡保母二審判決理由出爐 高院：反覆密集以非人道方式凌虐

兒少守護行動團體剴剴戰士的成員們一早聚集到高院門口。(記者塗建榮攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，震驚各界；台北地院國民法官庭將劉彩萱重判無期徒刑、劉若琳判18年徒刑，可上訴；檢方及劉彩萱、劉若琳皆提起上訴，高等法院合議庭今駁回上訴，如今判決理由出爐，合議庭認定劉彩萱、劉若琳將剴剴視為宣洩情緒工具，並反覆而密集的以非人道、五花八門方式凌虐，更互傳凌虐照片嘲弄，原審判決並無違誤。

北院一審判決指出，劉彩萱、劉若琳姊妹自2023年9月1日至12月23日晚間剴剴送醫為止，先由劉若琳以不明物體刮傷剴剴頸部，再由劉彩萱以徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、從後推倒撞地等方式傷害剴剴，並以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式，限制剴剴的行動自由，劉彩萱還同時拍照傳送給劉若琳。

判決書內容顯示，劉彩萱、劉若琳見剴剴日益瘦弱且有外傷，均未積極帶他去就醫治療，終致剴剴營養不良、身體衰弱，全身至少42處虐待性傷勢，終至於同年12月24日凌晨因低血溶性休克死亡。國民法官批評劉彩萱「以虐取樂」，判無期徒刑，劉若琳乃共同正犯，判刑18年。

高院合議庭指出，劉彩萱身為專業保母，本應以愛心與耐心培養剴剴的安全感及信任感，卻見無家屬探視，竟利用自身優勢的權力支配關係，在其無反抗能力、難以求援之下，將剴剴視為宣洩情緒工具，並反覆而密集的以非人道、五花八門的方式凌虐，甚至將凌虐照片傳給劉若琳，彼此交換、評論凌虐心得，並不時夾雜嘲弄、辱罵言語。

合議庭審酌，剴剴為未滿2歲幼兒，身體及心理上需依附成年人，其生前最後3個月，卻遭劉彩萱2人以非人道方式密集凌虐，在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，身體及心理上均經歷非常人所能承受的痛苦與折磨，最終被剝奪生命權而造成不可回復後果，其年幼心靈所產生恐懼當非一般成年人所能承受。

合議庭指出，劉彩萱於原審科刑理由已具體敘明本案犯罪手段較過往判決案件情形嚴重，雖劉彩萱具有社會復歸可能性，可小幅度下修責任刑，仍無從撼動無期徒刑責任刑上限，故量處無期徒刑，原審量刑並未違反罪刑相當原則及平等原則，難認有何裁量不當。

至於劉若琳的部分，合議庭說明，劉若琳犯罪情節重大，其參與程度較劉彩萱低，故第一階段責任刑上限較劉彩萱為低，而劃定有期徒刑19年，再審酌一般情狀事由後，認劉若琳的社會復歸可能性屬於中上程度，得以小幅度下修第三階段責任刑，而量處有期徒刑18年，亦難認有何裁量不當，全案可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

