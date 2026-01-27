剴剴案》惡保母姊妹二審維持原判 兒少團體擁抱痛哭：謝謝法官

兒少守護行動團體剴剴戰士的成員們聽到判決結果紛紛落淚。(記者塗建榮攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，震驚各界；台北地院國民法官庭將劉彩萱重判無期徒刑，創虐童案史上最重刑紀錄，劉若琳判18年徒刑，可上訴；高等法院今上午9時30分宣判，高院合議庭駁回劉彩萱、劉若琳上訴，維持原判。兒少守護行動團體剴剴戰士總召張瓦力受訪邊哭直呼，終於沒被輕判，撐到今天很不容易，謝謝法官。

高院合議庭今上午宣判時，法庭上擠滿了聽判民眾，包含兒少守護行動團體、立委郭昱晴等人，宣判結束後，兒少團體到法庭外將消息告訴大家，瞬間一片歡呼，不少人擁抱落淚、場面感人。

張瓦力指出，真的很謝謝法官、謝謝檢察官，感謝為剴剴發聲的所有人，宣判結果出來後，大家都哭了，覺得終於沒被輕判，「我們很害怕被輕判，這幾個月來很糾結，撐到今天很不容易，雖然沒有死刑，大家都很不滿意，但目前的法制就是最多就看到這樣。我們已經真的很謝謝法官了。」

媒體詢問，劉若琳18年是否判太輕？張瓦力說，覺得判太輕，因為她基本上就是共犯，應該也要判無期徒刑，可是目前可能沒辦法判到這樣，能維持原判就已經很好了。

兒少守護行動團體剴剴戰士發言人黃小姐受訪表示，很感謝律師團一路以來的努力，每場辯論都很認真出席、很認真替剴剴討公道，今天這個結果，雖然不是最完美，但已經是最不愧對剴剴的結果了；感謝一路以來大家持續的參與、付出，過程中哭過、氣過、憤慨過，每個人依然堅持站在這，但願今天的結果，能帶給大家寬慰。

少守護行動團體剴剴戰士總召張瓦力。(記者塗建榮攝)

兒少守護行動團體剴剴戰士的成員們聽到判決結果紛紛擁抱、落淚。(記者塗建榮攝)

兒少守護行動團體剴剴戰士的成員們聽到判決結果歡呼。(記者塗建榮攝)

兒少守護行動團體剴剴戰士的成員們一早聚集到高院門口。(記者塗建榮攝)

兒少守護行動團體剴剴戰士的成員們一早聚集到高院門口。(記者塗建榮攝)

兒少守護行動團體剴剴戰士的成員們一早聚集到高院門口。(記者塗建榮攝)

