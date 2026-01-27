剴剴案》惡保母姊妹二審維持原判 郁方落淚怒嗆廢死團體

郁方雖然沒有到法庭聽判，但在高院門外與兒少守護行動團體相擁、歡呼，並不斷落淚。(記者塗建榮攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，震驚各界；台北地院國民法官庭將劉彩萱重判無期徒刑、劉若琳判18年徒刑，可上訴；高等法院今上午9時30分宣判，高院合議庭駁回劉彩萱、劉若琳上訴，維持原判。藝人郁方數度落淚，並批評廢死團體最不需要存在於這個地球上。

高院合議庭今上午宣判時，法庭上擠滿了聽判民眾，包含兒少守護行動團體、立委郭昱晴等人，宣判結束後，兒少團體到法庭外將消息告訴大家，瞬間一片歡呼，不少人擁抱落淚、場面感人。

廣告 廣告

郁方雖然沒有到法庭聽判，但在高院門外與兒少守護行動團體相擁、歡呼，並不斷落淚，她受訪數度哽咽落淚，並表示大家擔心的是被輕判，但覺得維持原判無期跟18年，已經是對所有剴爸們、剴媽們來說最好的禮物，「謝謝全世界各地來的剴爸、剴媽，你們真的很棒，出錢出力(啜泣)。」

郁方認為，「剴剴是弱勢中的最弱勢，如果認真研究此案就會知道，無期徒刑和18年，對我們來說真的太輕，但也知道要在台灣判死刑是很困難的一件事，現在還有漫長的路要走，也謝謝我們的辯護律師，真的很棒，也謝謝法官很認真的在研究這個案子。」

針對廢死議題，郁方說，「廢死團體你們歲月靜好，是因為有受害者家屬為你們負重前行，這個地球上最不需要存在的廢死團體，你們真的該被廢死掉；希望剴剴今天也在現場，跟我們一起聆聽判決，希望剴剴在天之靈能夠真的感受到大家的愛。」

郁方最後說，「希望劉彩萱、劉若琳，你們可以在監獄裡面好好反省你們的行為。台灣如果從少子化走向無子化，你們就會是最大的兇手，感謝這麼多不認識的人、所有的剴爸剴媽，剴剴會永遠是刻在我們心裡面的名字。」

兒少守護行動團體剴剴戰士發言人黃小姐(左1)、藝人郁方(左2)。(記者塗建榮攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

剴剴案》惡保母姐妹二審維持原判 劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年

剴剴案》惡保母姊妹二審維持原判 兒少團體擁抱痛哭：謝謝法官

剴剴案二審明宣判 回顧惡保母姊妹虐童惡行惡狀

遭小黃運將丟包台64線 替代役男倒臥快速道路遭4車輾斃

