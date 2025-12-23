「剴剴案」民團喊下架兒福 檢察官：任職20多年看過最慘兒虐照

即時中心／林韋慈報導

惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹將年僅1歲10個月大的男童「剴剴」凌虐致死，時常讓其在家光著身體做出奇怪姿勢，並以廚餘當飯，以虐待取悅自身。台北地院國民法官庭一審重判劉彩萱無期徒刑，創下國內虐童致死案件最重刑度紀錄，劉若琳則判處18年有期徒刑。全案上訴後，高等法院昨（22）日召開言詞辯論庭，高檢署檢察官李允煉直言，「『剴剴』是我擔任檢察官20多年來，看過最慘的兒虐相驗照片」，令多名旁聽民眾當場落淚。

台北高院昨日上午9時30分起提訊劉彩萱、劉若琳姊妹，召開言詞辯論庭。庭訊吸引婦女團體、民間團體及關心此案的民眾上百人到場旁聽，擠滿高院最大的「專一法庭」。包括時代力量黨主席王婉諭、藝人郁方等人亦到場關切，被害人家屬則未出庭。

庭外不少民眾高舉剴剴受虐示意圖，並高喊口號「下架兒福」、「兒福保母不得假釋」、「草菅人命，下架兒福」。被害人家屬委任律師痛批劉家姊妹行徑「這不是人應該做的事」，檢方也建請法院維持對劉彩萱的無期徒刑判決，並對劉若琳加重其刑。





《民視新聞網》當日特別訪問在場外聲援剴剴案的兒少守護團體，其中一位來自香港的成員表示，定居台灣已4年，與台灣人結婚育有孩童，雖然自己身為外國人，但是看到剴剴事件認為非常悲傷，並且司法程序拖延，所以才站出來為剴剴案發聲，希望能重判劉姓姊妹，並且認為「台灣人大部分很善良，唯有這兩姊妹特別邪惡」，也因為虐待事件，她都是親自自己帶小孩。

劉彩萱、劉若琳姊妹的辯護律師則皆主張一審判決不當，請求改判。高院則訂於明年1月27日上午10時宣判。

