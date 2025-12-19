「剴剴案」社工出庭爆串證疑雲！兒盟認了「有看筆錄」：協助同仁降低焦慮

兒福聯盟今（12/19）表示，該會係基於「協助同仁」的目的進行出庭前準備，但並無串證意圖。廖瑞祥攝



男童剴剴被兒盟合作的惡保母劉彩萱姊妹虐死，引發全國眾怒，兒盟社工陳尚潔被訴過失致死。台北地院昨傳喚時任兒盟執行長白麗芳、兒盟北區收出養組的組長葉亭希、督導葉詩宇作證，遭《太報》獨家揭露爆出串證疑雲。對此，兒福聯盟今（12/19）表示，該會係基於「協助同仁」的目的進行出庭前準備，包含閱讀同仁個人於地檢署時問訊筆錄的內容，旨在降低同仁焦慮，絕無干預司法或串謀之意圖。

兒盟執行長白麗芳昨天因為「剴剴案」出庭作證，被法官逼問「社工有無疏失？」時狂跳針，遭法官質疑「這只是客套話」，一直在幫忙解釋找理由。隨後上場的兒盟北區收出養組的組長葉亭希，則被法官質疑為什麼指示陳尚潔刪掉手機裡的剴剴相驗照片？她強調，是擔心陳尚潔留著照片壓力很大，也怕她一直看，所以在轉存兒盟共用槽以後，就請她刪除手機裡照片。

廣告 廣告

審理過程中，督導葉詩宇不經意證稱「看過筆錄」，審判長旋即追問「在哪裡看到的？」她坦承太緊張，因而詢問現任執行長陳麗如，她和葉亭希遂在本週二找陳社工的委任律師「諮詢」，進一步看到自己的筆錄；受命法官瞠目結舌地砲轟，「為什麼找被告律師諮詢？諮詢費是誰出的？你都不覺得奇怪嗎？」公訴檢察官也吃驚強調：「這有構成串證！」

對此，兒福聯盟今發聲明強調，該會社工出庭陳述，係本於專業倫理與協助司法發現真實之立場。但如同一般國民，面對陌生的法庭程序深感壓力，尤其同仁過往經歷不愉快的偵訊經驗，對於起訴書內容未能反映同仁偵訊時表達之真意感到委屈，再加上歷經近二年時間，很難僅憑記憶記得相關偵訊筆錄內容，更感焦慮。

兒福聯盟指出，該會基於非營利機構保護同仁之職責，協助同仁理解法律流程與心理建設等出庭前的準備，包含閱讀同仁個人於地檢署時問訊筆錄的內容，旨在降低同仁焦慮，能以穩定的心態真實陳述，確保陳述的完整和真實性。

至於為何與被告陳尚潔律師聯繫，兒福聯盟則強調基於卷證所在性，用以確認當時作證內容，律師也在過程中提出核對偵訊光碟內容，與同仁確認是否與記憶相符，此等過程絕無干預司法或串謀之意圖。

兒福聯盟並在最後強調：「懇請各界尊重司法審理過程，肯認社工在法庭上的真實陳述。勿因問訊程序，抹煞基層社工在維護社會正義上的努力。」

更多太報報導

剴剴之死燒社工！ 兒盟前執行長被問「有無疏失」這樣答 法官怒：一直在找理由

獨家／超荒謬！剴剴案再爆兒盟涉「串證」 2主管出庭前先找陳尚潔「委任律師」

另涉虐待2幼童！孩子肛門紅腫、潰爛 保母劉彩萱辯原因：喝水解奶粉炸屎