「剴剴案」高院辯結 王婉諭：盼安置機制更完整、勿再有孩童受害

高院22日審理「剴剴案」召開言詞辯論庭，並定宣判日，時代力量黨主席王婉諭到場關心。(記者塗建榮攝)

〔記者楊國文／台北報導〕惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，且是「以虐取樂」，台北地院國民法官庭將劉彩萱重判處無期徒刑，創下虐童案史上最重刑紀錄，劉若琳判18年徒刑，全案上訴，高院今上午召開言詞辯論庭，庭前，時代力量主席、前立委王婉諭表示，社會上對兒虐事件表達痛心、憤怒，都是可以理解，希望各界持續關注對兒少的保護，安置機制能更完整、跨部門單位的介接能夠「不漏接」。

王婉諭也指出，希望中央、地方政府都可以做得更好，在安置評估、制度、法規上、執行等方面擔起更多的角色，不要再有孩童受到凌虐或傷害。

廣告 廣告

針對劉彩萱、劉若琳姊妹判刑的看法，王婉諭認為，社會各界對發生此事非常痛心，相信此案應該不至於輕判，尊重司法的判決。

高院今天舉行全天候言詞辯論庭，一早就有婦團等民團及數十位民眾到場關心及旁聽，並有民團舉著「草菅人命」、「殺人償命」、「兒虐零容忍！推動修法保護兒少」等標語，有民眾表示，希望劉彩萱2姊妹被重判。

北院判決指出，劉彩萱、劉若琳姊妹皆為專業保母，自2023年9月4日至12月23日晚間剴剴送醫為止，先由劉若琳以不明物體刮傷剴剴的頸部，再由劉彩萱以徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、從後推倒撞地等方式傷害剴剴，並以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式，限制剴剴的行動自由，劉彩萱還同時拍照傳送給劉若琳。

劉彩萱並命令剴剴裸體僅穿尿布罰站、洗冷水澡、在廁所內灌食不足每日營養需求的隔夜菜，姊妹並曾將剴剴綑綁後放入桶子裡，以裸體僅著尿布躺臥在地上、不得變換姿勢；見剴剴日益瘦弱且有外傷，兩女均未積極帶他去就醫治療，終致剴剴營養不良、身體衰弱，全身至少42處虐待性傷勢，還得了憂鬱症，終至於同年12月24日凌晨因低血溶性休克死亡。

北院國民法官庭參酌解剖、兒科、精神醫學等鑑定報告，認定剴剴全身有42處傷勢、患憂鬱症等心理疾病，確實是遭劉彩萱綑綁、長時間罰站、凌虐、毆打所致，終因組織細胞血液灌流不足、血管塌陷終致死亡。

國民法官庭判決痛批劉彩萱「以虐取樂」，動輒對無反抗能力的剴剴施暴凌虐，使無辜的剴剴長期遭受身體疼痛及饑餓終致死亡而無可挽回，且她直到在證據調查幾近完畢時，才坦承部分犯行，無助於釐清事實、節省刑事司法成本上，迄未與死者家屬達成和解、取得宥恕，故量處無期徒刑。

至於劉若琳，國民法官庭認為，她雖非主要照顧者，但未阻止姊姊施虐，反而附和、迎合、鼓吹姊姊施虐，視為共同正犯，重判18年。劉家姐姊和檢方均上訴高等法院。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

高院22日審理「剴剴案」召開言詞辯論庭，並定宣判日，提訊被告劉彩萱。(記者塗建榮攝)

涉凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死的惡保母劉彩萱，一審被重判無期徒刑，高院今提訊她，召開言詞辯論庭。(記者楊國文攝)

高院22日審理「剴剴案」召開言詞辯論庭，並定宣判日，提訊被告劉若琳。(記者塗建榮攝)

高院22日審理「剴剴案」召開言詞辯論庭，並定宣判日，上百民眾到場關心，舉標語、道具表達心聲。(記者塗建榮攝

高院22日審理「剴剴案」召開言詞辯論庭，並定宣判日，上百民眾到場關心，舉標語、道具表達心聲。(記者塗建榮攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

余家昶英勇阻擋張文一整箱汽油彈 真實身分並非保全

北捷連續攻擊》無線電「靜悄悄」 捷運警察質疑通報出狀況

拿過補助！張文大學研究報告曝光 用自己照片當範例

