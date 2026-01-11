剴剴案1/27二審宣判 「護兒少反廢死」大遊行今舉行

遭保母虐待致死的「剴剴案」，預計1月27日進行二審宣判，生命權平等協會與兒少守護聯盟選在今天(11日)司法節，舉辦「護兒少，反廢死」大遊行活動，呼籲法官不能對保母減輕刑期，傷害孩子的人都應該被重判。

『(現場音)護兒少，反廢死！剴剴案，拒輕判！』在生命權平等協會理事長林志豪的帶領下，數百位民眾從台北市青島東路出發，遊行到凱達格蘭大道表達訴求，多名立委和議員則在遊行開始前輪番致詞，呼籲民眾共同關注「剴剴案」的二審宣判。

台北地方法院在去年5月13日一審判決保母姊妹劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑，經上訴，台灣高等法院將於1月27日上午進行二審宣判。

「剴剴戰士」、兒少守護聯盟總召張瓦力聲淚俱下的說，「保護台灣每一個孩子，需要大家站出來」，他們為「剴剴案」已經奮戰一年多，為剴剴哭了很久，每天都很難過，希望大家來關注台灣的小朋友。

張瓦力：『(原音)「剴剴案」還沒結束，1月27要宣判了，我們真的是拜託法官聽聽人民的聲音，我們是真的希望這些傷害孩子的都可以被重判，千萬不要被減刑，真的拜託法官們。』

「兒少守護」表示，面對虐童案件，必須零容忍和嚴懲，他們強烈譴責暴力，並呼籲落實司法正義，相關執法單位必須徹查真相，針對涉案人員應依法從重追訴，絕不寬貸，要還給受害者公道。

他們指出，捍衛公平正義，死刑不應廢除，對於手段殘忍、滅絕人性的犯罪，死刑是符合社會一般觀念的最終正義，也是維護法治威嚴的必要所在。另外，他們也提醒政府應補強社會安全網，檢視收出養制度與保母監督機制，才能避免悲劇重演，確保每個孩子都能在安全環境下成長。