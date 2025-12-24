剴剴案2週年社工籲通盤改革 社家署：全面檢討

（中央社記者沈佩瑤台北24日電）男童「剴剴」遭虐死案2週年，全台社工代表今天上午集結衛福利部大門怒吼，提出應系統性思考及通盤改革、不要讓第一線社工成為社會情緒出口等訴求，要求政府應道歉、承擔責任。

對此，衛生福利部社會及家庭署署長周道君回應，強調對這件事感到非常傷痛與遺憾，因此在「剴剴」案發生後，對整個收出養流程全面檢討，以往媒合機構可以進行出養評估，但修法後出養評估回歸地方政府，將來要任何出養的小朋友，地方政府一定會知道。

此外，周道君表示，在完成出養期間，部分兒少可能需要安置，也會統一由地方政府安置，比照其他沒有涉及出養的安置個案，統一方式辦理。

2年前，1歲多男童「剴剴」安置過程遭虐死案憾慟社會，近期二審台灣高等法院辯論終結，明年1月27日宣判。

今天上午約30名全台社工代表到衛福部大門前，舉著「補網不補洞、悲劇無底洞」、「國家親權應到位、兒少權益不能退」等標語，提出政府應為「剴剴」案道歉，並承擔制度崩壞、責任。

記者會開始前，寫著「悼念剴剴」的白色桌巾上，社工們一一擺放象徵純潔的白百合等花哀悼。「也許你所遇見的很多大人，都有他們生命的困頓或是限制，但無法讓你好好長大、體驗更多美好可能性的巨大缺憾，是大人們及這個社會，需要面對的缺失及責任。」在1名代表致悼念詞聲中默哀，盼撫慰「剴剴」在天之靈。

花蓮縣社會工作人員職業工會理事黃浚嘉說，孩子在安置過程中，若因頻繁轉換環境而累積創傷風險，照顧單位也在資源不足的情況下，承擔高度工作風險，若國家未能投入足以支撐照顧品質的經費與人力，並系統性強化照顧者訓練、培力與留任機制，再多的制度與責任歸屬，都無法確保孩子真正被接住。

台北市社會工作人員職業工會理事廖貽得表示，光是2024年底，台灣就有4591個兒少被安置、384個孩子等待出養，這些像「剴剴」一樣的孩子，通常是家庭經濟困頓無力扶養，或是面臨暴力議題。

「社會安全網不能只靠政策亮點補破網，應系統性思考及通盤改革。」廖貽得強調，當政府不是先反省制度為何未能接住孩子，而是將責任歸咎於第一線的社工是否具有專業敏感度，那就是規避保護政策制定者的責任；社工不是問題根源，卻成為社會情緒出口。（編輯：林恕暉）1141224