剴剴生母申請補償金遭駁 北檢：未負母親應盡之責

台北市 / 綜合報導

剴剴生母之前涉案，生下剴剴後棄保潛逃，直到今年7月底在台中落網。日前她以被害人母親的身分，申請被害人補償金，北檢以她「未負起身為母親應盡之責任」駁回。與剴剴家熟識的親友表示，他們是在犯保協會通知下進行申請，這也是身為被害家屬的權利。而他們一家人，至今都還沒走出傷痛。

記者 vs. 剴剴生母（7.31）說：「妳有關心妳的小朋友嗎，妳知道小朋友受到傷害嗎。」頭低低外套遮著臉，她就是剴剴的親生母親，逃亡這三年發生太多事，包括辛苦懷胎9月生下的兒子，遭虐致死。

廣告 廣告

這當中剴案開庭審理多次，外婆淚灑法庭心碎的身影，讓人看了鼻酸，日前剴剴生母以被害人母親身分，申請犯罪被害人補償金被打回票，台北地檢署主任檢察官高一書說：「劉姓申請人未負起，身為母親應盡之責任，未妥善照顧被害人且雙方關係疏離，如准許支付補償金有失允當故予駁回。」

逃亡期間為了維持生計，剴剴生母經營網拍，生活照曝光也因此被貼上標籤，剴剴生母2021年涉案遭收押，因懷有身孕3萬交保，2022年生下剴剴後棄保潛逃，隔年剴剴遭虐死，直到2025年7月在台中落網，解送歸案。

聲援民眾說：「惡魔保母求處死刑。」除了之前涉及的案件，剴剴案也未完待續，曾經的年少輕狂代價之大，就是再也無法參與寶貝兒子的長大。

原始連結







更多華視新聞報導

棄養「剴剴」！生母討「180萬補償金」 北檢駁回：沒有一天盡到母親責任

劉姓保母姊妹涉凌虐剴剴致死 台北地院13日宣判

剴剴案一審判決出爐 劉彩萱無期徒刑、劉若琳判18年

