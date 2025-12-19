剴剴生母申請補償金180萬！檢察官狠打臉：未盡人母責任「沒資格」駁回

記者林盈君／台北報導

男童剴剴案震驚社會，引發兒童權益保衛戰，涉虐死剴剴的保母劉彩萱、劉若琳姊妹，一審由國民法官審理，判處劉彩萱無期徒刑、妹妹劉若琳18年徒刑，案件上訴二審高院審理中。而剴剴的生母29歲劉姓女子，卻以被害人母親身分，向北檢申請補償金180萬元，不過檢方認為，劉女並未盡人母責任，無資格及理由申請遺屬補償金，駁回其申請。

剴剴案震驚社會，生母申請補償金180萬元遭駁回。（圖／資料照）

據了解，2021年間，剴剴生母劉女因不滿男友另結新歡，竟將情敵囚禁在租屋處，涉嫌虐打及餵食毒品，還將虐待過程拍下，被害女子趁隙脫逃並報案，劉女遭逮之後被羈押獲准。當時劉女已經懷孕，聲請具保停押後以3萬交保，但劉女生產後卻將「剴剴」丟給母親、並棄保潛逃，遭新北地院通緝，於今年8月間被逮歸案。

剴剴案震驚社會，生母申請補償金180萬元遭駁回。（圖／資料照）

而這中間，劉女並未擔起生母扶養責任，因劉女母親（剴剴外婆）年邁無力照護，才會由兒盟簽定出養，並安排保母劉彩萱來照顧，而劉彩萱與劉若琳姊妹，卻涉嫌虐待剴剴，最終導致其傷重不治。北院一審由國民法官審理，認為劉彩萱姊妹惡性重大，且未與被害人家屬和解，判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳有期徒刑18年。

剴剴案引爆社會怒火，保母劉彩萱一審判處無期徒刑。（圖／資料照）

日前，剴剴生母劉女卻以被害人母親身分，申請補償金180萬元，雖然依照《犯罪被害人權益保障法》規定，遺屬確實可申請補償金，但檢察官認為，劉女自剴剴出生之後，就將其丟給年邁母親，完全未盡照護責任，母子關係疏離，且最終導致剴剴被出養，進而遭保母虐死，其中具有因果關係，駁回劉女之申請。

剴剴案震驚社會。（圖／資料照）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

