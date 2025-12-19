剴剴生母申請補償金180萬 檢察官駁回：未盡人母責任「失去資格」

即時中心／林韋慈報導

「剴剴案」引發社會高度關注，也再度掀起兒少權益的討論。涉虐死剴剴的保母劉彩萱、劉若琳姊妹，一審由國民法官審理，判處劉彩萱無期徒刑、妹妹劉若琳有期徒刑18年，目前案件由高等法院審理中，12月22日將會辯論終結。而剴剴29歲的生母劉姓女子，以被害人母親身分，向台北地檢署申請犯罪被害人補償金180萬元，檢方審酌後認為其不符資格，已駁回申請。





檢警調查指出，剴剴生母劉女於2021年間，因不滿男友另結新歡，涉嫌吆喝多人前往租屋處，並以藉口將一名女子約至現場後加以囚禁、凌虐，甚至餵食毒品並拍攝影片。被害女子趁隙逃脫後報警，劉女遭警方逮捕，移送新北地檢署，經檢察官聲押獲准。

案件起訴至新北地方法院時，劉女當時懷孕約5個月，聲請具保停押，法官裁定以新台幣3萬元交保。然而，劉女生產後，將剴剴交由外婆扶養，隨後棄保潛逃，遭新北地院發布通緝，直到今（2025）年8月間才被警方逮捕歸案。

因剴剴外婆無力照顧，遂與兒福聯盟簽訂出養契約。保母劉彩萱、劉若琳姊妹於西元2023年受兒福聯盟委託照顧剴剴，自同年9月1日至12月23日期間，涉嫌對剴剴施以凌虐、妨害自由及傷害等行為，導致剴剴於同年12月24日凌晨失去意識，送醫後傷重不治。

台北地方法院國民法官庭認定，劉彩萱、劉若琳二人犯罪動機係以虐取樂，惡性重大、危害甚鉅，全案目前由台灣高等法院審理中。另，依《犯罪被害人權益保障法》規定，因犯罪致人死亡者，其遺屬得申請補償金180萬元。劉女日前以被害人母親身分，向北檢申請犯罪被害人補償金。

日前北檢駁回其申請，並表示劉女自剴剴出生後，未曾盡到為人母親的照顧責任，導致剴剴遭出養、受虐，顯然劉女並無資格與理由申請遺屬補償金，駁回其申請。

