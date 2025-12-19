剴剴生母申請補償金180萬！遭北檢駁回：未盡母親責任

男童剴剴遭保母姊妹狠心施虐致死，兩人一審遭重判，姊姊劉彩萱無期徒刑、妹妹劉若琳18年徒刑。棄養剴剴的生母劉姓女子，被爆私下向台北地檢署申請犯罪被害人家屬補償金180萬元，但遭到北檢認定「未盡責」駁回申請。

據了解，劉女於2021年囚禁男友的新女友，將其關在家中凌虐，直到被害人逃出求救，才讓她的犯行曝光。之後劉女被押至看守所，但此時她已懷有剴剴，因此向法院申請具保停押，但沒想到2022年劉女誕下剴剴後就人間蒸發，與外界斷聯。最終剴剴只能被交由外婆撫養，再由兒福聯盟轉介給惡毒劉姓保母姊妹托育，導致剴剴遭施虐致死。

劉女日前以被害人母親身分，申請補償金180萬元。圖／台視新聞（資料畫面）

日前，剴剴生母劉女卻以被害人母親身分，申請補償金180萬元，雖然依照《犯罪被害人權益保障法》規定，遺屬確實可申請補償金，但北檢考量劉女與剴剴生前關係疏離，且棄養剴剴，導致剴剴面臨出養問題，間接讓剴剴遭保母虐死，認定劉女未盡母親照顧責任，駁回申請。

