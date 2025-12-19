剴剴生母申請180萬被害人補償金 北檢駁回：未善盡人母責任

〔記者陳彩玲／台北報導〕男童「剴剴」遭惡保母姊妹檔劉彩萱、劉若琳凌虐致死，劉姓生母至今未出面發聲，竟私下向台北地檢署申請犯罪被害人補償金180萬元，審議委員會討論後，認為劉女未善盡人母責任，且與孩子關係疏遠，不符公序良俗，駁回申請。對此，若劉女不服，得向高檢署覆審委員會申請覆議。

據了解，北檢審議委員會認定，劉女生下剴剴後，沒有照顧孩子、甚至棄養，後來是由祖母接手撫養，也導致最終被出養，遭劉姓保母姊妹虐死，劉女並未善盡為人母的責任，並無資格取得遺屬補償金，委員一致同意駁回申請。

劉女於2022年間在新北生下剴剴後，行蹤不明，今年5月在台中沙鹿被警方逮捕歸案，遭新北地檢署收押。

檢警查出，劉女2021年涉犯凌虐女情敵，夥同4名男女及2名少年，圍毆前男友的新任女友，還強灌毒品，逼被害人自慰並直播過程，當時被檢方收押，起訴後因懷孕5個月以上聲請具保，法官裁定3萬交保，她交保期間生下剴剴後失聯被通緝。

