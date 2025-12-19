剴剴生母索180萬遺屬補償金 北檢駁回：未盡一天母職

剴剴的劉姓生母棄保潛逃被捕，日前申請補償金遭駁回。（資料畫面）

引發全台憤怒的男童「剴剴」遭虐死案，一審重判保母劉彩萱、劉若琳姊妹18年徒刑。然而，長期失聯的剴剴生母劉姓女子，近期竟以遺屬身分向台北地檢署申請180萬元的犯罪被害人補償金，北檢日前審議後，嚴正駁回此項申請，認為劉女自孩子出生後「沒有一天盡到母親責任」，且其棄保潛逃導致孩子被出養，正是造成悲劇的遠因，完全無資格領取補償金。

根據檢警調查，剴剴生母、29歲劉姓女子素行不良，曾於2021年間因不滿男友結交新歡，夥同多人囚禁、凌虐並強餵毒品給該名女子，甚至拍攝影片威脅。劉女被捕時已有5個月身孕，後以3萬元交保候傳。沒想到，劉女生下剴剴後，竟將孩子丟給剴剴外婆扶養，隨即因涉案遭通緝而展開「棄保潛逃」，直到今年8月才被逮捕歸案。

廣告 廣告

由於生母失聯潛逃，外婆又因經濟困難無力照顧，最終與兒福聯盟簽署出養協議，剴剴因此於2023年8月被轉介至劉彩萱、劉若琳姊妹處照顧，卻在短短四個月內慘遭非人道凌虐、傷害及妨害自由，最終於同年12月因傷重宣告不治。

針對劉女提出的180萬元遺屬補償金申請，台北地檢署審查委員會認為，劉女身為母親，在剴剴短暫的生命中完全缺席，並強調，劉女不僅因刑事案件逃亡，更對親生骨肉置之不理，其棄養行為導致孩子必須進入出養程序，最終不幸慘死於保母手中，母子關係極其疏離。北檢認定劉女對被害人完全未盡人道及法律義務，若核發補償金將違背社會公平正義，因此決定駁回其申請。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多《鏡新聞》報導

虐死1歲童「保母姊妺遭起底」 曾喊殺害幼童唯一死刑

剴剴案保母姊妹求交保 控檢方強冠「教戰手冊」敏感名詞

剴剴案證明羈押「防串證」重要性 簡舒培批黃國昌修法縱放惡魔