剴剴虐死案爆串證疑雲 兒盟：無干預司法意圖

（中央社記者吳欣紜台北19日電）男童「剴剴」遭虐死案，兒盟社工涉過失致死遭訴。媒體報導，台北地院昨天傳喚兒盟工作人員等意外爆出串證疑雲。兒盟今天說明出庭前準備過程，強調與被告律師聯繫絕無干預司法或串謀意圖。

網路媒體太報報導，台北地院昨天傳喚前兒童福利聯盟執行長白麗芳、北區收養組組長葉亭希及督導葉詩宇作證，葉詩宇不經意證稱「看過筆錄」，也表示有找陳姓社工的委任律師「諮詢」，意外爆出串證疑雲。

對此，兒盟今天發表聲明表示，本會社工出庭陳述是本於專業倫理與協助司法發現真實立場，但如同一般國民，面對陌生的法庭程序深感壓力，「尤其同仁過往經歷不愉快的偵訊經驗，對於起訴書內容未能反映同仁偵訊時表達之真意感到委屈，再加上歷經近二年時間，很難僅憑記憶記得相關偵訊筆錄內容，更感焦慮」。

廣告 廣告

兒盟表示，本會基於非營利機構保護員工職責，協助員工理解法律流程與心理建設等出庭前的準備，包含閱讀員工個人於地檢署時問訊筆錄的內容，目的在降低員工焦慮，能以穩定的心態真實陳述，確保陳述的完整和真實性。

兒盟表示，基於卷證所在性，因此與被告律師聯繫，用以確認當時作證內容，「律師也在過程中提出核對偵訊光碟內容，與同仁確認是否與記憶相符，此等過程絕無干預司法或串謀之意圖」。

最後，兒盟表示，希望各界尊重司法審理過程，肯認社工在法庭上的真實陳述，勿因問訊程序，抹煞基層社工在維護社會正義上的努力。（編輯：張雅淨）1141219