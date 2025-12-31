剴剴逝世2年了！ 許淑華批北市府「減列相關經費近420萬」

「剴剴案」保母姊妹劉彩萱、劉若琳。（圖／報系資料照）

台北市1歲10個月大男童「剴剴」，2023年遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死，事件震撼全台。議員許淑華指出，明明才發生過重大兒虐事件，北市府卻將「居家式托育服務人員訪視」輔導、管理及訓練經費減列近420萬元，讓她忍不住痛批「失去剴剴的代價還不夠嗎？」

許淑華在臉書粉專發文表示，剴剴離開大家已經整整2年了，這段時間她在市議會不斷關心、檢討整個制度到底發生什麼問題，保母制度、訪視頻率、督導機制，究竟哪一個環節出錯，市府有沒有真正檢討過？「失去剴剴的代價還不夠嗎？喚不醒訪視制度鬆散、無人懲處，只剩求官不願負責的政客！」

許淑華指出，事發至今，她發現台北市政府減少了保母訪視相關的預算，台北市「居家式托育服務人員訪視」輔導、管理及訓練經費，減列了419萬8320元，讓她忍不住質疑「一個發生過重大兒虐事件的城市，不是更該增加訪視、強化把關，而是選擇『省錢』？」

許淑華說，她在預算審查會議詢問後，市府給出的答案是：因為中央有增加補助，且家外送托政策，爺奶等親屬保母人數下降，從113年（2024年）的1981人，降到114年（2025年）的1498人，因此減編3到4位親屬訪視員，約省下270萬。

許淑華提到，一般保母的人數根本沒有減少，113年北市登記托育人員4253人，114年仍有4186人，所需的訪視員人力一樣是68人；訪視壓力沒有變小，責任沒有變輕，在發生重大事件後，政府應該要增加訪視費用及相關人力，「在中央有補助、在制度需要補強的情況下，為什麼不是『重新思考如何強化整個系統』，而是先從孩子的安全下手刪預算？」

許淑華感嘆，更讓人無法接受的是，事情發生到現在，司法審判進行中，委外的訪視員也被移送；而監察院也在5月提出調查報告，糾正台北市政府，她也公開喊話蔣萬安市長，針對監察院提出的3大行政疏失進行調查，提出每一個環節應該負責的人員名單，但如今市府社會局等相關單位，卻沒有任何一位主管、承辦人被懲處，「明明台北市政府是『督導單位』，卻沒有任何一個人被究責、處分。這是一個負責任的政府應有的態度嗎？」

許淑華承諾，這次預算審查，她會持續追蹤這個議案，要求市府重新審視經費編列的合理性，強化整個系統機制，「我們不要就這樣算了！」

