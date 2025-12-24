剴剴逝世2年！社工工會衛福部前怒吼3點要求「制度改革」社家署回應了

記者簡浩正／台北報導

社工手持白玫瑰和百合悼念剴剴。（圖／記者簡浩正攝影）

「剴剴」逝世2年了。台北市1歲男童「剴剴」2年前遭保母虐待致死，引起各界關注。社工工會今（24）日要求衛福部強化家庭支持資源，並通盤檢討替代性照顧與安置體系。衛福部社家署長周道君表示，目前已調整收出養流程，由地方政府把關，另也強化居家托育安置訪視頻率，並透過社安網支持家庭。

台北、嘉義、高雄、花蓮等社工職業工會及兒少安置機構聯盟等30位代表，今日齊聚衛福部大門前手持白玫瑰與百合，悼念剴剴的離去，並要求政府道歉。

廣告 廣告

社工代表們在衛福部大門前誦讀哀悼詞，對於未能及時察覺剴剴的無助表達抱歉，但也強烈質疑，為何制度的失靈最終全由第一線社工背鍋？回顧剴剴案，當時負責訪視的兒盟社工遭起訴，社會輿論一度將矛頭指向社工。強調社工站在政策最末端縫補破口，卻在悲劇發生時成為政府與政治人物隔岸觀火、甚至政治鬥爭下的替罪羔羊。

近30位社工今日集結在衛福部前，手持白玫瑰和百合悼念剴剴。（圖／記者簡浩正攝影）

台北市社工職業工會理事廖貽得指出，截至2024年底，全台有4591位兒少被安置，384個孩子等待出養。這些弱勢兒童多因家庭經濟困頓或面臨暴力而被迫離開家園。他直言，若政府能提供實質的托育資源與社會救助，許多孩子原本能留在原生家庭。

他說，政府在剴剴案後宣稱已有許多精進社會安全網的策略，但實際上讓第一線社工疲於進行調查和評估，但沒有量能做最重要的家庭陪伴和處遇；社會安全網不能只靠「政策亮點」補破網，要系統性思考及通盤改革。

花蓮縣社工職業工會理事黃浚嘉則指出，出養階段的孩子未被納入正式的安置體系，在制度隙縫中失去應有的照顧保障，顯示出政府未實質承擔「國家親權」角色。

「社工不是問題根源，卻成為社會情緒出口。」廖貽得指出，每次兒少悲劇發生，都會勾動社會情緒，這樣的悲痛和憤怒絕對合理，「社工站在政策的最末端，協助政府解決問題」，政府機關和政治人物不應隔岸觀火或發起政治鬥爭。

衛福部社家署署長周道君受訪回應，在剴剴案發生後，衛福部已對收出養流程進行全面性的結構檢討，核心方向是「強化公權力的介入」。未來，兒少收出養的最終決定權將改由地方政府進行最後認定，不再僅由媒合機構評估。

周道君也提到，家庭經濟不能是出養兒童的唯一理由，政府也不會因為家庭養不起孩童就要求家庭出養，對於家庭經濟壓力，社會安全網、社會救助法等都有媒合資源並給予支持，即使沒有達到中低收入標準，只要養育時有負擔，個案經評估也可以納入社安網中，透過周邊支持體系給予協助。

更多三立新聞網報導

蝦子、蛤蜊怎麼挑？譚敦慈教海鮮採買技巧「這樣吐沙」快又乾淨

日本進口醬油出包！「龜甲萬」6款防腐劑超標441公斤全銷毀 業者回應了

現省1500元！為期1個月「免費打流腦疫苗」3000劑打完為止

乳液、玩具都中了！幼兒體內「藏96種有毒物」醫：3種塑膠別碰

