剴剴逝世2週年！社工工會獻白百合默哀 籲政策通盤檢討

約30位社工在衛福部大門前鋪開白布條，悼念剴剴。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕台北市1歲男童「剴剴」遭保母虐待致死，引發各界高度關注，迄今剴剴過世已經2年，社工工會今日赴衛福部悼念，並強調政府應強化前端家庭支持資源，減少孩子不得不離開原生家庭的情況，替代性照顧與安置體系也應通盤檢討，避免孩子在過程中遭受不當對待，甚至因為安置過程不斷累積創傷風險。

台北市社工職業工會、嘉義市社工職業工會、高雄市社工職業工會、花蓮縣社工職業工會、台灣全國兒少安置機構聯盟等今日赴衛福部，約30位社工在大門前鋪開白布條，並由社工代表誦讀哀悼詞，對於沒能及時察覺剴剴的無助表達抱歉，也痛心社會與制度沒能讓孩子好好長大，與會社工在寒風中默哀1分鐘後，將白百合、白玫瑰一一放在白布上以表追悼。

廣告 廣告

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸控訴，剴剴2023年12月24日因保母虐待離世後，社工界深自省思、深感沉痛，但也痛心台灣兒少權益未被妥善重視，許多相關制度並未獲得通盤檢視，社會大眾也因不安而無法平息情緒，造成社會對立，社工更在一次一次的社會事件中，一而再、再而三地成為替罪羔羊。

台北市社工職業工會理事廖貽得說，2024年我國計有4591個兒少遭安置、384人等待出養，這些孩童大多來自經濟困頓、無力扶養，或是存在暴力議題的家庭，許多第一線社工反應，如果能在前線得到更有效、實質的資源，或可避免兒童遭到安置或出養，在合適的支持下，在原生家庭長大。

當初剴剴的奶奶年邁，有心卻無力扶養孩子。廖貽得說，若能有更好的托育資源或社會救助支持剴剴的家庭，或許剴剴就能留在奶奶身邊，如今過去2年，政府仍沒能加強前端資源支持，僅以「社安網2.0」口號回應複雜且多元的需求，也讓社工疲於調查與評估，無力進行最重要的家庭陪伴與處遇。

花蓮縣社工職業工會理事黃浚嘉則指出，當孩子不得不離開原生家庭、進入收出養體系，國家應擔起親權角色，而非讓孩子曝露在高度風險中，否則即使剴剴當初沒有因為保母的虐待喪命，長期不當對待與忽視造成的創傷，在未來可能演變成情緒調節困難、行為失控或其他長期問題。

黃浚嘉強調，我國替代性照顧與安置體系至今未能具備足以全面承接高需求兒少的量能與配置，孩子就算活下來，也很難得到適切、穩定的照顧，呼籲國家應通盤檢討替代性照顧體系，並解決安置費用未能反映實際照顧成本、人力配置不足且流動率高等問題，避免孩子在安置過程中不斷累積創傷風險。

社工將白百合、白玫瑰一一放在白布上以表對剴剴的追悼。(記者林志怡攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

好消息！北捷連續攻擊最後1名加護病房患者 病情好轉轉一般病房

好天氣沒了！週三晚降溫轉雨 耶誕節升級大陸冷氣團報到

健康網》10種食物含毒素 美國網紅醫：能不食為宜

