剴剴遭虐死二審維持重判！保母姊無期徒刑、妹18年

男童剴剴遭虐死案，今天（27）二審宣判，保母姊妹遭駁回上訴維持原判，劉彩萱重判無期徒刑，劉若琳則是有期徒刑18年，剴剴外婆委任律師發聲，說這是她一輩子的痛，她會帶著虧欠跟贖罪的心態度日，只希望司法可以給剴剴公道。

聲援剴剴案民眾：「謝謝法官，謝謝檢察官。」

保母姊妹聯手虐死剴剴，高院合議庭二審駁回上訴維持原判，劉彩萱同樣是無期徒刑，劉若琳有期徒刑18年，剴剴戰士都哭了。聲援剴剴案藝人郁芳：「剴剴是弱勢中的最弱勢，如果我們沒有人拿出正義，幫他說話的話，這世界還有真理嗎。」

畢竟保母姊妹犯案時，兒童致死最重刑度就是判無期徒刑，儘管劉彩萱在最後陳述有向法官鞠躬道歉，但當時還有旁聽民眾目睹，劉彩萱道歉之前，還在法庭上睡覺，對此，高院合議庭同意國民法官一審量刑。

台灣高等法院行政庭長王屏夏：「認為原審法官並沒有偏見預斷或者偏頗不公的情形，原審判決也沒有不當，因此駁回檢察官以及被告二人上訴。」

就算保母姊妹上訴主張，國民法官被媒體報導以及輿論影響量刑不公，但顯然高院不同意，對此剴剴外婆也委任律師發聲。

剴剴外婆委任律師曾宿明：「她很抱歉她還是沒辦法到場，因為她心裡還是沒辦法放下，只希望司法能夠還給弟弟剴剴一個公道，把惡人繩之以法，來以慰被害人在天之靈，表示這是她一輩子的痛，也是她一輩子帶著虧欠，跟贖罪的心態在度日。」

男童剴剴慘死點燃全民怒火，就連醫師說的，是教科書等級的凌虐傷害，真的太殘忍，剴剴生前真的好痛，如今全案還可以上訴，就看保母姊妹是否真心悔改。

