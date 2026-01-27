剴剴遭虐死案二審宣判 維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳判18年

男童「剴剴」遭虐死案，一審國民法官法庭認定保母姊妹劉彩萱、劉若琳以虐取樂等，判決無期徒刑、18年徒刑。二審高院今天駁回上訴，仍判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。

男童「剴剴」遭虐死案，二審高院27日駁回上訴，仍判處劉彩萱（前中）無期徒刑、劉若琳18年徒刑。（中央社資料照）

全案緣於，劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧一歲男童「剴剴」，自同年9月1日起至12月23日，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

Yahoo奇摩關心您：若發現兒童青少年疑似遭遇不當對待，請尋求以下管道協助：

※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢 ※ 警政署 24 小時報案專線： 110 ※ 社會安全網—網路通報專區 ※ 各縣市政府家庭暴力及性侵害防治 ※ 聯繫各縣市政府社會局（處） ※ 兒少網路安全相關iWIN諮詢：網路申訴專區 ／電話：02-2577-5118 ／email：iwinservice@image.tca.org.tw