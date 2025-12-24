剴剴遭虐死2周年！劉姓姊妹二審辯結 惡保母虐童何時休？

即時中心／林韋慈報導

2023年12月24日台北市文山區1歲幼童「剴剴」呼吸困難送醫，搶救無效離世，當時社工與擔任保母的劉彩萱、劉若琳姊妹謊稱「剴剴」溢奶，但醫師察覺「剴剴」身上多處傷勢異常，因而報警。檢方解剖發現「剴剴」身上多處瘀傷與骨折、牙齒斷裂、指甲被拔光、生殖器燒灼等嚴重外傷且營養不良。平安夜當天，兒童卻無法平安的長大。時隔三個月，親友揭發這起殘忍虐童內幕，引發大眾譁然，事後還爆出社工疑似包庇疑雲，讓許多人怒喊重判這對惡保母。

廣告 廣告

劉彩萱、劉若琳被起訴後，一審經國民法庭審議，認定兩人對兒童犯下妨害自由而凌虐致人於死罪，法官宣判劉彩萱無期徒刑，褫奪公權終身，劉若琳則被處有期徒刑18年。上訴後，今年12月22日二審辯論終結，當天高院外集結許多民眾抗議保母惡行，甚至排隊入場旁聽，經過一整天審理，合議庭定於1月27日宣判。

劉彩萱、劉若琳對剴剴做了什麼？兩人均為專業保母，剴剴則為未滿2歲的幼童，剴剴出世時，就遇到了一個「困難開局」，母親涉夥同另6名共犯在2021年7月對前男友的新歡A女性凌虐灌毒，還以手機開直播，被依妨害性自主罪嫌收押，後因懷孕獲3萬元交保，生產後將剴剴交給自己的母親，便棄保潛逃，直到今（2025）年才落網。

後因剴剴的外婆無力負擔保母費，決定透過兒福聯盟出養剴剴，原本由周姓保母照顧剴剴，她對剴剴疼愛有加，後來兒福聯盟要求改由與兒盟配合的保母照顧，剴剴才經陳姓社工轉介給她關係良好的劉彩萱托育，沒想到竟將剴剴推向悲慘深淵。

在剴剴不到2歲的短暫生命中，經歷了許多成年人未受到的痛苦折磨，2023年9月1日劉彩萱接手託管，9月4日起至同年12月23日晚間10時許止，接續在劉彩萱居家托育地及居所、劉若琳居所內，先由劉若琳以不詳方式刮傷剴剴的頸部；接著劉彩萱以徒手、持物品毆打、捏拉剴剴耳朵、自剴剴身後推倒撞地，甚至以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式限制剴剴行動自由，同時拍照傳送給劉若琳。

兩人凌虐剴剴的方式，還包括命令剴剴裸體僅著尿布罰站、以冷水替其洗澡、在廁所內灌食不足每日營養需求之隔夜菜等方式，只為取為自身。劉彩萱、劉若琳另以綑綁剴剴後置入桶子、不得變換姿勢以裸體僅著尿布躺臥在地上，以此限制剴剴行動自由，並且見剴剴日益瘦弱且有外傷，都均未積極帶剴剴就醫治療，終致剴剴營養不良而身體衰弱、全身至少42處虐待性傷勢伴有憂鬱症，嗣於同年12月24日凌晨因低血容性休克而死亡。

劉彩萱與劉若琳都有子女，並且其中之一的丈夫喜好釣魚，一家人住在一起，時常聽見剴剴的哭聲，卻沒有人制止，甚至幫忙製作偽證，唯有照顧劉姓保母的外傭Mira成為證，Mira曾說過「我也是一個母親，我覺得Judy（劉彩萱）做的不是人做的事情，我盡力做我能做到的事情。」Mira現已居住在國外，但為了開庭，仍專程回台作證。

根據Mira的證詞，「通常剴剴都在罰站，只有一次剴剴有穿衣服在那邊玩，因為那天有客人要來，她印象中好像是社工要來。」她也表示，劉若琳曾高掛剴剴的腳 至少有一小時，並指出劉彩萱會在冰箱拿昨晚或前天的剩飯、剩菜，然後放在果汁機或攪拌機裡攪拌，然後拿出來熱一下，就拿去餵剴剴，剴剴通常都在廁所吃飯。「有天我發現裡面長蟑螂了⋯⋯」

Mira說，有次看到劉彩萱叫剴剴走到洗手間，「我看到他的表情是很難過和恐懼的，看起來很害怕。剴剴沒有哭，但是他發出一種很不願意的『嗯嗯聲』……有一次剴剴走得很慢，劉彩萱不耐煩，就推他的頭，剴剴確實倒在地上，然後碰到額頭。他們在洗手間的時候，我聽到有人被打的『啪啪聲』，還有剴剴的哭聲和叫聲。」、「剴剴的腳不太正常，有點變形了。有次我看到他額頭瘀青，臉也腫起來，手也有瘀青。」

今（2025）年4月2日，開庭審理，檢方於庭上出示多項關鍵證據，對話中，劉彩萱稱剴剴「一進房就乖乖被綁」，劉若琳則回覆「他沒機會了」、「他大哭自己又反了，桶子翻過去」及「裝死」。劉彩萱與劉若琳事後在法庭上曾表示，因為其他孩童都有父母巴結，但剴剴沒有父母，沒有人來巴結她，所以一看到小孩就想揍他，「要不是為孫中山根本不想照顧他。」

在此起事件中，除了保母外，還有兩個重要角色，一是負責訪視的社工陳尚潔，二則是兒福聯盟。陳姓社工出身背景良好之家庭，父親是基督教台灣信義會牧師，中華福音神學院副校長，陳女則畢業自景美女中、台灣大學社工系，顯然與剴剴的背景截然不同，當剴剴斷了四顆牙齒，陳姓社工卻通報是磨牙導致。

2024年8月，檢方起訴陳女1個過失致死罪嫌、3個偽造文書罪，認為陳女是「剴剴」當時唯一也是最重要求助窗口，卻怠忽職責，事發後又狡辯與隱匿證據，毫無悔意。2025年1月6日，台北地院開審查庭，挺孕肚出庭的陳尚潔不認罪，否認偽造訪視記錄，並且認為錯不在自己。

歷史觀測站／剴剴兩年前「今日」過世 劉姓姊妹二審終結辯論 兒童為何總是被犧牲？

12月22日二審庭外抗議民眾。（圖／民視新聞）

兒福聯盟時任執行長白麗芳過去曾在庭上坦言，兒福聯盟「盡量不採取不預約訪視」，因為一向將保母視為「夥伴」，不會進行突襲查訪；且兒盟屬民間團體，並無公權力可強制介入，也間接造成了不斷的冷漠與忽視，無可挽回的造成悲劇發生。

2025年12月24日，剴剴已經逝世2周年，陳姓社工也懷孕生下自己的女兒，兒福聯盟還在運作，剴剴生母申請犯罪被害人補償金180萬元遭法院駁回，劉姓保母姊妹還在關押，二審已排定明年1月27日宣判，但社會安全網是否已經可以承接住一名弱勢的兒童的生命？兒盟與社工的制度是否足以防止下一個「剴剴」出現，社會大眾的疑問尚未解開。

《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：歷史觀測站／剴剴遭虐死2周年！劉姓姊妹二審辯結 惡保母虐童何時休？

更多民視新聞報導

網友問「8+9怎不去擋刀」 本尊神回：我們看起來會去誠品嗎

廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」！作家1句話怒轟

捷運板南線一度卡在龍山寺站跟西門站之間 文湖線停車2分鐘

