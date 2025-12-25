剴剴遭虐死2周年「郁方心碎咒下地獄」 衛福部承諾：全面檢討制度

男童剴剴遭保母劉彩萱及劉若琳姊妹虐待致死案屆滿2週年，藝人郁方於此案二審當天現身高院，公開點名劉彩萱、劉若琳及而扶社工陳尚潔，直喊：「下輩子投胎都遇到這樣的人照顧你，下地獄吧！」衛福部社家署長周道君針對剴剴案表示「非常傷痛、極度遺憾」，強調已全面檢討收出養流程，並加強公權力介入程度，積極尋求制度面改善。

藝人郁方於剴剴案二審當天現身高院，公開點名劉彩萱、劉若琳及而扶社工陳尚潔，直喊：「下地獄吧！」 （圖／中天新聞）

不過社工團體24日仍集結在衛福部前，批評政府只喊政治口號，未能補足弱勢安置資源。台北市社工工會副理事長沈曜逸在抗議現場大喊「聽到了嗎？」花蓮縣社工工會理事黃浚嘉則表示，家庭如果失能、無法妥善照顧幼兒，國家本應承擔責任，確保每位孩子都能被接住。他指出剴剴尚未進入安置體系就慘遭虐死，政府應對兒少權益道歉，並改善安置資源。

周道君說明，在兒少收出養過程中，媒合機構評估後，由地方政府最終認定，出養到完成收養期間，若兒少無法留在原生家庭、有安置需求，將由地方政府統一安置，不再由收出養媒合單位媒合安置。若需由居家保母安置，將提高訪視頻率，確保兒少安全。

社工團體24日仍集結在衛福部前，批評政府只喊政治口號，未能補足弱勢安置資源。（圖／中天新聞）

針對社工工會認為政府的社會救助、公共托育資源不足，才讓剴剴的外婆無力撫養的說法，周道君回應，家庭經濟不佳不是出養兒童的理由，「不能養不起就出養小孩」。他表示，若家庭經濟收入面臨壓力，現行社安網脆弱家庭服務體系、社會救助系統均提供資源，即使不符合中低收入戶條件，在養育子女遇到負擔時，社安網也能開案協助，盡量避免出養孩童。

