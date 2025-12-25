剴剴遭虐死2周年 郁方心碎點名3被告：下地獄吧

男童剴剴遭保母劉彩萱及劉若琳姊妹虐待致死案屆滿2週年，檢方另發現兒福社工陳尚潔同樣出現過失，依過失致死、偽造文書罪嫌將其起訴，藝人郁方於此案二審當天現身高院，公開點名劉彩萱、劉若琳及陳尚潔，直喊：「下輩子投胎都遇到這樣的人照顧你，下地獄吧！」

郁方現身高院力挺剴剴。（圖／中天新聞）

剴剴案本月22日於高院進行二審程序，不少民眾都自發性到法院外抗議，藝人郁方也來到現場聲援剴剴。她表示，當被告律師在說話時，自己忍不住得離開，「我真的羨慕被告律師，你們這麼棒、好好長大成人，也很幸運變成律師，所以身為一個律師的道德良心，一定要遵守。」

對於剴剴遭虐死這件事，郁方沉痛地表示，希望台灣成為一個沒有陰暗角落、沒有兒童受虐的社會，「每個人都值得被好好對待，不是善良的人就應該被欺負。」

最後，郁方也烙下重話，點名剴剴案的3名被告，她說：「我祝福劉彩萱、劉若琳、陳尚潔，你們接下來的日子都過上和剴剴一樣的生活，下輩子投胎都遇到這樣的人照顧你，下地獄吧！」

