剴剴遭虐離世2週年 社工工會籲政府道歉

廖貽得指出，「許多一線的社工夥伴反映，如果能夠在前線獲得更實質、更有效的資源或者是制度，能夠支持更複雜困難的家庭，那麼這些像剴剴一樣的孩子，將可以不被安置，也不用被出養，能夠在我們的支持之下，回歸他的原生家庭繼續被照顧。」

將百合花放置在白色的桌巾上表示悼念，社工工會也提出5點訴求，包括政府應該道歉；停止以政策亮點與精進流程，加碼回應兒少悲劇；將所有需要替代性照顧與出養的兒童，明確納入國家照顧責任範圍；重新檢視安置，與替代性照顧的補助與成本結構；政府應主動對外說明制度限制，避免誇大不實及咎責文化蔓延。衛福部截至截稿前尚無回應。

