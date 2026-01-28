剴剴遭非人道凌虐「細節全揭露」 保母姊妹「對話紀錄這樣說」

社會中心／徐詩詠報導

保母劉彩萱、劉若琳於2023年9月起涉嫌凌虐1歲多男童剴剴致死，消息曝光後引發台灣社會譁然，如今2人二審判決出爐，維持判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，全案可上訴。高院事後後也迅速將判決書公布，內容清楚記載劉姓保母姊妹，在剴剴生前的對話紀錄，盡是充滿凌虐與嘲諷內容。













剴剴生前慘遭非人道凌虐「細節全揭露」！劉姓惡保母姊妹「對話紀錄這樣說」

根據判決書內容，劉姓保母姊妹在剴剴生前，以反覆、密集與多種以非人道方式凌虐，事後還互傳相關照片嘲諷，導致剴剴飽受疼痛、飢餓與情緒相關病症，最終致死。顯示劉姓姊妹犯罪情節嚴重。兩人對話內容中，更表示「夭壽喔這麼嚴重」、「我是看到衣服上的血，才發現哇嗚～這麼大一道，嚇死寶寶了」。「我鼠（死）定了，星期五人家就要來」，另一方則回應「這沒這麼快好，讓他睡覺」，

剴剴生前慘遭非人道凌虐「細節全揭露」！劉姓惡保母姊妹「對話紀錄這樣說」

二審判決出爐後，場外民眾相當激動。（圖／民視新聞資料照）

兩人在11、12月也陸續利用通訊軟體傳訊，包括「他今天很假先」、「欠揍」、「剛剛才被我揍完」、「愛哭啊」、「他今天還趁我出去上廁所整個人趴在大壯睡的被子上睡勒，氣死我，還被我狠狠的揍了一頓，他現在很誇張的自由啦」、「看了就很想一巴掌轟給他死，不用再大一點，現在就已經很難管得動了」、「我才剛洗完澡吹好頭髮幫他換尿布，讓他去小房間先爽一下，不然我怕我又失手打暈他了」。

