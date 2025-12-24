剴剴離世2年 社工喊話政府道歉：別讓第一線成代罪羔羊

2年前的今天，男童剴剴遭保母虐待離世，全台社工工會今天（24）集結在衛福部前，手持白玫瑰和百合悼念剴剴，近30人齊喊「政府要道歉、國家要改變」，盼政府承擔制度崩壞的責任，停止讓第一線社工成為社會情緒的出口。

1歲多男童剴剴在出養期間遭保母虐待致死，引發社會震驚，亦有輿論將矛頭指向陳姓社工未盡監督訪視責任。台北市社工職業工會副理事長沈曜逸說，這場悲劇讓社工界省思，台灣兒少權益未被好好重視，希望政府為剴剴向社會公開道歉，並承擔制度崩壞的責任。

台北市社工職業工會理事廖貽得指出，我國有4500多個兒少被安置，300多個孩子等待出養，這些兒童通常是家庭經濟困頓無力扶養或面臨暴力議題，若能有更好的托育資源或社會救助支持，也許能繼續留在原生家庭被照顧。

近30位社工今天（24）集結在衛福部前，手持白玫瑰和百合悼念剴剴。（王英豪攝）

廖貽得說，政府在剴剴案後宣稱已有許多精進社會安全網的策略，但實際上讓第一線社工疲於進行調查和評估，但沒有量能做最重要的家庭陪伴和處遇；社會安全網不能只靠「政策亮點」補破網，要系統性思考及通盤改革。

花蓮縣社工職業工會理事黃浚嘉則指出，出養階段的孩子未被納入正式的安置體系，在制度隙縫中失去應有的照顧保障，顯示出政府未實質承擔「國家親權」角色；孩子在安置過程中頻繁轉換環境而累積創傷風險，照顧單位也在資源不足之下承擔高度工作風險。

「社工不是問題根源，卻成為社會情緒出口。」廖貽得指出，每次兒少悲劇發生，都會勾動社會情緒，這樣的悲痛和憤怒絕對合理，但政府機關和政治人物不應隔岸觀火或發起政治鬥爭。

廖貽得說，社工站在政策的最末端，協助政府解決問題，縫補政策承接不住的破口，甚至成為政府的代罪羔羊。當制度至今仍無力接住這些孩子，社會的不安持續蔓延，亟需政府真正的改革和資源投入，才能停止悲劇重演。

