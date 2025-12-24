剴剴離世2年！社工赴衛福部怒吼「別讓第一線成代罪羔羊」

男童剴剴遭保母虐待致死案屆滿2週年，多個社工團體24日聚集衛福部大門陳情，除悼念剴剴離世，更要求政府應為社會安全網建置不全向社會道歉，並批評政府每逢類似事件就拿社工當擋箭牌，活動尾聲集體對衛福部大喊「聽見了嗎」，凸顯不平情緒。

社工工會24日在衛福部前召開記者會，針對男童剴剴遭虐待不幸離世的悲劇，抗議相關制度沒有根本重新檢視。（圖／報系資料照）

台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸指出，政府應主動對外說明制度限制，停止對第一線社工、單位的情緒與政治操作，才能避免社會團結、甚至國家認同遭到破壞。現場來自各地30多名社工集體高喊「政府要道歉，制度要改變」、「社工不是代罪羔羊，制度改革才是答案」等口號。

花蓮縣社會工作人員職業工會理事黃浚嘉表示，當家庭因貧窮、暴力等結構性因素無法照顧孩子時，國家本應承擔最後責任，但在剴剴與許多相似案例中，孩子卻在制度縫隙中失去保障。他強調，出養前的兒童長期未被納入正式安置體系，使其暴露於高度風險中。

黃浚嘉進一步說明，研究與實務顯示，早期創傷會對孩子的情緒調節、行為控制及人際適應造成長期影響，然而現行替代性照顧和安置體系，在人力、專業與資源配置上仍不足以回應需求。他認為這不是單一機構失能，而是國家沒有建構足以承接孩子的完整照顧體系。

近30位社工集結在衛福部前，手持白玫瑰和百合悼念剴剴。（圖／報系資料照）

台北市社會工作人員職業工會理事廖貽得指出，第一線社工長期反映，若前端能獲得更實質的托育、社會救助與家庭支持資源，許多孩子其實無須被安置或出養。他批評政府近2年多著力於通報機制、標準作業程序與程序修訂，卻未同步增加前線資源，導致社工疲於評估與調查，反而無力進行最關鍵的家庭陪伴。

廖貽得強調，每起兒少悲劇引發的憤怒可以理解，但政府與政治人物不應將責任轉嫁給第一線社工，任由辱罵、威脅蔓延，因為真正無法平息社會恐懼的原因，在於制度始終接不住孩子。他認為社會安全網的不周，無法藉由政府呼喊「政策亮點」即可彌補，而制度疏失衍生的後果，更不能讓站在第一線的社工背鍋，漏洞被包裝成政策成果，悲劇卻持續發生。

2年前的今天發生剴剴案，不僅暴露出社會安全網的漏洞，涉案社工也被各界肉搜、抨擊。社工團體在陳情活動中先悼念、默哀剴剴的離世，並將預備好的百合花置於布條上，隨即發表訴求。衛福部將於稍晚正式回應。

