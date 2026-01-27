「剴剴」案二審宣判！高院駁回上訴 惡保母劉姓姊妹維持無期、18年徒刑

地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆市週日發生一起竊案，有四名工人在國立海洋大學作業時，其中一人疏忽，把隨身包包放在矮牆上，卻被路人盯上，只花了一分鐘，就把包包內的皮夾抽走，損失三萬多元，雖然小偷蓄意閃躲監視器，整個過程還是被監視器全程拍了下來。身穿灰衣，帶著帽子，這名全身包緊緊的男子，大白天鬼鬼祟祟在校園外，先是環顧四周，眼看四下無人，翻開一旁的包包，抽出皮夾，發現裡頭竟然放有大把鈔票，立刻偷走。現場人員：「我們人都不在，（4個人在這裡施工），我沒有我們在那邊做，就剩下兩個而已，在高空作業我在上面，東西才放在這邊，把這個包包打開錢包偷走。」校門口管制人員：「（出入人多不多）就假日應該是不會太多，因為現在學生也都回家了，現在已經寒假了，應該是路人或是陌生人。」男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面全被拍下。（圖／民視新聞）男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面，全被拍下。事發在週日下午2點左右，男子在海洋大學左側閒晃，意外發現一名施工工人的包包，就放在矮牆上，竟然立刻下手，快速翻開包包，拿走的皮夾。遭竊工人：「（被偷）上萬塊，背對他就是因為這樣，（一天的工資嗎）差不多，（那你會不會覺得這個小偷很可惡），可能他有需求吧。」基隆正濱派出所長陳炯維：「警方調查後發現一男子，將郭姓民眾錢包取走，已鎖定對象，全案積極偵辦中。」工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。（圖／民視新聞）工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。不過幸好警方已經鎖定了一名慣竊，只希望能盡快把血汗錢找回來。原文出處：一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了中年男不便於行上街乞討「每日不到345元」 當局一查：他放高利貸兄妹涉聯手討債 妹約見面兄拿刀槍逼還錢

