「剴剴」案二審結果出爐！劉姓保母姊妹均維持無期、18年刑期

令全台憤慨的「剴剴」虐童致死案，涉案保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審分別遭判無期徒刑及18年有期徒刑，兩人與檢方均提起上訴。台灣高等法院今（27）日上午9點30分宣判，駁回上訴，兩人維持一審原判，全案仍可再上訴。

「剴剴」案為虐童致死案件。由於剴剴生母入監服刑、外婆無力照顧，新北市政府社會局介入，並委託兒福聯盟安排寄養。自2023年9月起，保母姊妹「劉彩萱」、「劉若琳」成為剴剴的照護人；然而剴剴於2023年12月24日因呼吸困難送醫，搶救無效不治。檢方解剖發現多處嚴重傷勢，警方進一步調查後，查出劉姓姊妹長期對剴剴施虐，最終導致剴剴傷重身亡。

一審台北地方法院認定兩姊妹惡行重大、以虐取樂，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑。檢方認為劉若琳量刑過輕提起上訴，劉姓姊妹也雙雙上訴。二審於去年12月22日開庭時，劉彩萱在法庭上道歉，並稱會與家屬商討賠償事宜。

高院今宣判維持原判：劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，全案仍可再上訴。「剴剴」案曝光後引發社會譁然，也使托育制度與兒童保護機制再度成為外界關注焦點。

