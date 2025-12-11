剴剴「體溫剩24度」虛弱斷氣...急診醫親曝救命過程 打臉惡保母溢奶說

陳尚潔過失致死案今天再度開庭。

1歲半男童剴剴遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐待致死，社工陳尚潔也因未確實訪視、便宜行事被外界指責是整起悲劇的推手，此外，她還被指控欺騙剴剴外婆，孩子是因為「溢奶死亡」，被依偽造文書、過失致死等罪起訴。對此，台北地方法院11日再度開庭，傳喚剴剴的急救醫師黃聖心出庭作證，黃醫師透露，剴剴被送往萬芳醫院急救時體溫只有24度，明顯過低，且身上如生殖器、耳後也出現多處傷勢，不可能是幼童自己造成的，更沒有出現溢奶跡象。

廣告 廣告

北院再度開庭，傳喚當時為剴剴急救的萬芳醫院醫師黃聖心、兒盟副處長李芳玲以及督導江怡韻3人到庭作證，黃聖心醫生證稱，2023年12月24日，虛弱的剴剴被送來萬芳醫院急救，當時他體溫僅有24度、呼吸心跳已經停止，打開嘴巴放置氣管急救時，並無惡保母口中的溢奶情形。

黃醫師還說，當時剴剴體重明顯比同齡孩童更輕，耳後、生殖器有幼童難以自行製造的傷口，還有 軀幹 肚子上也有多處傷口和瘀青，種種跡象讓她覺得有兒虐可能，因此向警察通報。

此外，剴剴送醫時，有4顆牙齒脫落，保母劉彩萱聲稱是「磨牙造成」。對此，黃聖心表示，如果只是磨牙，只會磨到表層牙冠部分 不會磨到裡面的牙髓、牙神經，導致牙齒從根部斷裂，等同打臉劉彩萱說法。

剴剴戰士今到法院外抗議兒盟社工劉尚潔。

剴剴戰士今到法院外抗議兒盟社工劉尚潔。

回顧陳尚潔涉案情節，檢方查出劉彩萱接手照顧剴剴後，陳尚潔未按照規定的頻率訪視，僅於2023年9月25日、10月23日、11月20日訪視3次，且訪視前都會先跟劉彩萱打過招呼。

2023年12月24日，剴剴被虐到不成人形，被送往萬芳醫院急救時，陳尚潔卻告訴檢方孩子是因為溢奶而亡，身上的傷勢是磨牙所導致。

悲劇發生後，陳尚潔為因應檢警調查，還聯合兒福聯盟其他社工、工作人員成立群組，在裡面討論如何撰寫工作處遇紀錄，群組成員持續透過雲端修補、新增紀錄，對此，檢方偵結後，認為陳尚潔犯《刑法》過失致死、偽造文書等罪，依法提起公訴。

但先前開庭，台北地院今年1月6日首次召開審查庭，陳尚潔當時身懷六甲，挺著孕肚出庭受審，但她堅持不認罪，對偽造訪視紀錄等指控一概否認。

4月17日第二度開庭，陳尚潔仍堅持不認罪，還說：「對於發生這個遺憾的事，我覺得心痛、被起訴很委曲，因為起訴書提到的事項、工作內容、聯責，與實際上有落差，這當中有所誤會，所以在與律師討論後，要以書狀向法院澄清說明。」，甚至表明沒有要和剴剴家屬調解的意願。

陳尚潔的律師則在庭上表示，兒福聯盟只是負責媒合，陳並非主責單位，且她只是依自己親身經歷來填寫訪視紀錄，並無登載不實的問題。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

法庭直播遭駁回 柯文哲「我內心坦蕩」！嗆：你們到底在怕什麼？

國防部5.9億炸藥標案爆「小吃店翻版」 台南福麥裝修公司登記地址是旅館？實情是這樣

親生的！狠父「肛門灌水、重拳擊破肝胃」釀2歲童殞命 確定入獄18年