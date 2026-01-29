即時中心／林韋慈報導

高等法院27日針對剴剴案進行二審宣判，劉彩萱、劉若琳涉嫌凌虐致死等罪，維持一審原判各處無期、18年有期徒刑，駁回上訴。而兒福聯盟前社工陳尚潔因訪視失職、涉過失致死遭起訴，今（29）日北院再度針對被告社工陳尚潔開庭，而文山托育中心的林姓訪視員則因供出疑似偽造訪視紀錄，已由政風室函送檢方偵辦。





1歲幼童剴剴因劉彩萱保母虐待致死，拖出一連串訪視與兒盟的疏忽證據，上次北院於22日傳喚證人，其中文山居托中心的林姓訪視員，證實自己竄改訪視日期，為了符合交出報告時間，由長官發現明明照片是22日拍攝，但報告卻是寫上26日的日期。

今日台北地方法院再就此案開庭，檢方傳喚台北市社會局婦幼科粘姓科長出庭，粘姓科長表示，文山居托中心是由婦幼科管理，中心訪視員也要進行訪視，而該中心林姓訪視員被查出，林女原先稱，訪視時沒有看到剴剴頭上有瘀青，與陳尚潔的訪視紀錄不同。除此之外，林女疑似亦偽造訪視時間，意外爆出案外案，目前全案已由台北市政府政風室函送檢方偵辦。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／剴案多一人送辦！文山居托中心訪視員涉偽造紀錄 北市府社會局證實

